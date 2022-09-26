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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Ядро - Динамо СПб
Ядро - Динамо СПб: обзор матча 26 сентября 2022
Ядро
26.09.2022, понедельник, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 13 тур
2 : 2
Завершен
Динамо СПб
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Ядро - Динамо СПб
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Динамо-2
3 : 0
03.06.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур
Ядро
1 : 2
28.05.2023
Знамя Труда
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Ядро
1 : 3
20.05.2023
Торпедо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур
Тверь
0 : 2
14.05.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур
Химик
1 : 1
07.05.2023
Ядро
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Информация о матче
Стадион:
Нова Арена
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