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Расписание матчей
Лига наций
Венгрия - Италия
Венгрия - Италия: обзор матча 26 сентября 2022
Венгрия
26.09.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A3, 6 тур
0 : 2
Завершен
Италия
27'
Д. Распадори
52'
Ф. Димарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венгрия - Италия
90'
Замена
П. Маццокки
️️️️
Д. Ди Лоренцо
Желтая карточка
А. Фиола
87'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Д. Собослаи
85'
Замена
М. Адам
️️️️
А. Салаи
75'
Замена
Б. Болла
️️️️
Л. Него
75'
72'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Д. Распадори
72'
Замена
Т. Побега
️️️️
Жоржиньо
65'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
В. Гнонто
Замена
Д. Газдаг
️️️️
М. Керкез
57'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Димарко
Пас отдал
Б. Кристанте
46'
Замена
А. Бастони
️️️️
Ф. Ачерби
Замена
К. Стайлс
️️️️
А. Надь
46'
Желтая карточка
А. Салаи
45'
+1
34'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Распадори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
17
Каллум Стайлс
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
8
Петер Барат
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
2
Аттила Мокши
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
0
Иван Проведель
ВР
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
0
Паскуале Маццокки
ПЗ
14
Алессио Дзербин
ЛВ
0
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Сальваторе Эспозито
ОП
0
Томмазо Побега
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
3-2-2-1-1
12
Гулачи
6
Орбан
4
Салаи
5
Фиола
11
Керкез
7
Него
8
Надь
13
Шафер
10
Собослаи
9
Салаи
3-2-3-1-1
1
Доннарумма
19
Бонуччи
15
Ачерби
25
Толой
22
Ди Лоренцо
11
Димарко
18
Барелла
8
Жоржиньо
16
Кристанте
0
Гнонто
10
Распадори
8
Надь
17
Стайлс
17
Стайлс
8
Надь
7
Него
14
Болла
14
Болла
7
Него
11
Керкез
16
Газдаг
16
Газдаг
11
Керкез
10
Собослаи
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
10
Собослаи
9
Салаи
9
Адам
9
Адам
9
Салаи
15
Ачерби
6
Бастони
6
Бастони
15
Ачерби
22
Ди Лоренцо
0
Маццокки
0
Маццокки
22
Ди Лоренцо
8
Жоржиньо
0
Побега
0
Побега
8
Жоржиньо
0
Гнонто
23
Габбиадини
23
Габбиадини
0
Гнонто
10
Распадори
20
Скамакка
20
Скамакка
10
Распадори
Остались в запасе
Венгрия
Италия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Балинт Вечеи
ЦП
8
Петер Барат
ЦП
19
Кевин Варга
ЛВ
2
Аттила Мокши
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
22
Алекс Мерет
ВР
0
Иван Проведель
ВР
0
Луис Фелипе
ЦЗ
7
Сальваторе Эспозито
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Алессио Дзербин
ЛВ
0
Винченцо Грифо
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Балинт Вечеи
ЦП
8
Петер Барат
ЦП
19
Кевин Варга
ЛВ
2
Аттила Мокши
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
0
Иван Проведель
ВР
0
Луис Фелипе
ЦЗ
7
Сальваторе Эспозито
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Алессио Дзербин
ЛВ
0
Винченцо Грифо
ЛВ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Венгрия - Италия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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