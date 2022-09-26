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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Аваи
Сан-Паулу - Аваи: обзор матча 26 сентября 2022
Сан-Паулу
26.09.2022, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
4 : 0
Завершен
Аваи
25'
Д. Коста
45+3'
Лусиано
45+6'
Патрик
90+4'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
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Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Аваи
ГОЛ! 4:0!
Эдер
90'
+4
Желтая карточка
М. Гильерме
90'
Замена
И. Гомес
️️️️
Алиссон
82'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Патрик
82'
81'
Замена
L. Silva
️️️️
В. Потткер
Замена
Д. Галоппо
️️️️
Р. Нестор
76'
67'
Желтая карточка
B.
Замена
Эдер
️️️️
Х. Кальери
66'
65'
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Замена
Луан
️️️️
П. Майя
65'
62'
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Биссоли
46'
Замена
Мурикуй
️️️️
J. Pyerre
46'
Замена
P. Dyego
️️️️
T.
ГОЛ! 3:0!
Патрик
Пас отдал
Рейналдо
45'
+6
ГОЛ! 2:0!
Лусиано
Пас отдал
Р. Нестор
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Рейналдо
25'
Желтая карточка
Р. Нестор
19'
17'
Желтая карточка
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
8
Патрик
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Аваи
83
Glédson
ВР
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
8
Бруно Силва
ЦП
49
Sarará
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
33
Луан
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
Аваи
96
Igor Bohn
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
11
Мурикуй
ЛП
21
Eduardo Biasi
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
19
Renato
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
3-1-1-1-4
27
6
Рейналдо
19
Коста
13
Рафинья
29
Майя
8
Патрик
25
Алиссон
10
Лусиано
3
Лео
11
Нестор
9
Кальери
4-2-4
83
5
72
25
Натанаэль
22
Кевин
8
Силва
49
4
90
Потткер
21
7
Биссоли
25
Алиссон
17
Гомес
17
Гомес
25
Алиссон
11
Нестор
11
Галоппо
11
Галоппо
11
Нестор
9
Кальери
23
Эдер
23
Эдер
9
Кальери
29
Майя
33
Луан
33
Луан
29
Майя
8
Патрик
95
Гильерме
95
Гильерме
8
Патрик
21
11
Мурикуй
11
Мурикуй
21
72
7
7
72
90
Потткер
23
23
90
Потткер
7
Биссоли
34
Герреро
34
Герреро
7
Биссоли
Остались в запасе
Сан-Паулу
Аваи
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
96
Igor Bohn
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
19
Renato
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
Остались в запасе
96
Igor Bohn
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
19
Renato
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Аваи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
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