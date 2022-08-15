Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Реал Солт-Лейк
Сиэтл - Реал Солт-Лейк: обзор матча 15 августа 2022
Сиэтл
15.08.2022, понедельник, 05:00
США. МЛС, 36 тур
1 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
63'
А. Русняк
32'
С. Кордова
64'
Э. Броди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Реал Солт-Лейк
90'
Желтая карточка
П. Руис
Замена
J. Medranda
️️️️
Й. Гомес Андраде
77'
Замена
К. Роу
️️️️
К. Рольдан
77'
Желтая карточка
К. Рольдан
70'
66'
Желтая карточка
М. Чанг
Замена
W. Bruin
️️️️
Д. Лейва
65'
Замена
F. Montero
️️️️
Р. Руидиас
65'
64'
ГОЛ! 1:2!
Э. Броди
Пас отдал
Д. Саварино
ГОЛ! 1:1!
А. Русняк
Пас отдал
Н. Лодейро
63'
59'
Замена
Э. Холт
️️️️
Д. Мерам
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
58'
46'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
J. Loffelsend
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Кордова
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
4-4-1-1
24
Фрай
5
Толо
3
Арреага
28
Гомес Андраде
16
Рольдан
14
Лодейро
11
Русняк
6
Лейва
7
Рольдан
13
Моррис
9
Руидиас
4-4-2
18
МакМат
22
Эррера
15
Глад
19
30
Силва Марсело
16
Чанг
11
Саварино
22
Мерам
17
Руис
16
Кордова
3
Броди
28
Гомес Андраде
94
94
28
Гомес Андраде
7
Рольдан
22
Роу
22
Роу
7
Рольдан
9
Руидиас
12
12
9
Руидиас
6
Лейва
29
29
6
Лейва
19
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
19
22
Мерам
20
Холт
20
Холт
22
Мерам
Остались в запасе
Сиэтл
Реал Солт-Лейк
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Сиэтл - Реал Солт-Лейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
Новости команд
Все
Сиэтл
Реал Солт-Лейк
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+