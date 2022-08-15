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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Шавиш
Маритиму - Шавиш: обзор матча 15 августа 2022
Маритиму
15.08.2022, понедельник, 17:30
Португалия. Примейра, 2 тур
1 : 2
Завершен
Шавиш
39'
Ж. Таго
70'
Ж. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Шавиш
70'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Тейшейра
64'
Замена
Гима
️️️️
Ж. Мендеш
Замена
А. Сарсана
️️️️
Хадаш
60'
Замена
Э. Коста
️️️️
M. Sousa
60'
Замена
А. Телеш
️️️️
D. Mendes
48'
45'
+10
Пенальти не реализован!
Ж. Тейшейра
Желтая карточка
А. Видигаль
45'
+7
40'
Желтая карточка
Бенни
ГОЛ! 1:0!
Ж. Таго
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
8
Хадаш
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
7
Бенни
ЦП
11
Жоау Батчи
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
6
Кевин Ленини
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Маритиму
5
Лео Андраде
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
44
Андре Телеш
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
Шавиш
23
Жига Фрелих
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
21
Гима
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
9
Patrick
ЦФ
4-3-1-2
55
Силва
45
Шина
4
Коста
5
Зайнадине
2
Винк
8
Хадаш
66
14
7
Видигаль
10
Бельтраме
95
Таго
4-4-2
28
Витор
19
Витория
20
Монте
5
Ланга
77
Коррейя
11
Батчи
18
Тейшейра
6
Ленини
7
Бенни
23
Эрнандес
10
Мендеш
66
44
Телеш
44
Телеш
66
14
12
Коста
12
Коста
14
8
Хадаш
11
Сарсана
11
Сарсана
8
Хадаш
10
Мендеш
21
Гима
21
Гима
10
Мендеш
Остались в запасе
Маритиму
Шавиш
5
Лео Андраде
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
19
Хесус Рамирес
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
23
Жига Фрелих
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
70
Элдер Морим
ЦП
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
5
Лео Андраде
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
19
Хесус Рамирес
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
70
Элдер Морим
ЦП
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Маритиму - Шавиш
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
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Информация о матче
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