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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сассуоло
Ювентус - Сассуоло: обзор матча 15 августа 2022
Ювентус
15.08.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Сассуоло
26'
А. Ди Мария
43'
Д. Влахович (П)
51'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Сассуоло
80'
Замена
Э. Сейде
️️️️
Д. Фраттези
80'
Замена
А. Харруи
️️️️
К. Торстведт
Замена
М. Соуле
️️️️
У. МакКенни
76'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Локателли
76'
69'
Желтая карточка
М. Энрике
Замена
Ф. Миретти
️️️️
А. Ди Мария
66'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Х. Куадрадо
61'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
А. Сандро
61'
59'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Г. Кирьякопулос
ГОЛ! 3:0!
Д. Влахович
Пас отдал
А. Ди Мария
51'
46'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Г. Дефрель
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Влахович
43'
41'
Желтая карточка
Д. Феррари
33'
Желтая карточка
К. Торстведт
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
А. Сандро
26'
Желтая карточка
М. Локателли
16'
7'
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Мюлдюр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Денис Закария
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Перин
26
Сандро
19
Бонуччи
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
6
Закария
22
МакКенни
7
Куадрадо
11
Ди Мария
28
Влахович
3-2-2-2-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
23
Айхан
67
Феррари
18
Мюлдюр
13
Рожерио
7
Энрике
16
Фраттези
10
Берарди
42
Торстведт
92
Дефрель
26
Сандро
22
Де Шильо
22
Де Шильо
26
Сандро
5
Локателли
6
Ровелла
6
Ровелла
5
Локателли
11
Ди Мария
21
Миретти
21
Миретти
11
Ди Мария
7
Куадрадо
18
Костич
18
Костич
7
Куадрадо
22
МакКенни
18
Соуле
18
Соуле
22
МакКенни
18
Мюлдюр
22
Тольян
22
Тольян
18
Мюлдюр
42
Торстведт
21
Харруи
21
Харруи
42
Торстведт
16
Фраттези
35
Сейде
35
Сейде
16
Фраттези
92
Дефрель
18
Распадори
18
Распадори
92
Дефрель
77
Кирьякопулос
9
Пинамонти
9
Пинамонти
77
Кирьякопулос
Остались в запасе
Ювентус
Сассуоло
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Ювентус - Сассуоло
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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