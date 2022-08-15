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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Кубань
Рубин - Кубань: обзор матча 15 августа 2022
Рубин
15.08.2022, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Кубань
34'
Д. Фамейе
38'
А. Зотов
60'
В. Лисакович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Кубань
85'
Пенальти не реализован!
А. Архипов
Замена
К. Муллин
️️️️
Д. Фамейе
83'
82'
Желтая карточка
И. Голосов
79'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Н. Абдоков
71'
Желтая карточка
И. Хомуха
70'
Желтая карточка
Н. Абдоков
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
М. Апшацев
67'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Д. Кабутов
67'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
В. Чуперка
67'
66'
Замена
И. Голосов
️️️️
А. Солоп
66'
Замена
И. Безденежных
️️️️
Г. Махатадзе
Желтая карточка
Д. Фамейе
62'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Лисакович
60'
58'
Замена
Д. Родин
️️️️
А. Чуканов
Желтая карточка
А. Мартынович
48'
46'
Замена
А. Архипов
️️️️
Я. Гудков
ГОЛ! 2:0!
А. Зотов
Пас отдал
И. Самошников
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фамейе
Пас отдал
В. Лисакович
34'
Замена
С. Бакаев
️️️️
А. Саплинов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
15
Аркадий Солоп
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Нури Абдоков
ЦФ
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
6
Али Аднан
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
83
Артем Шмыков
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
4-3-1-2
99
Дюпин
71
Самошников
14
Мартынович
27
Грицаенко
70
Кабутов
92
Чуперка
21
Зотов
6
Апшацев
55
Саплинов
7
Фамейе
99
Лисакович
4-1-1-3-1
1
Нестеренко
81
Сидоров
22
Хомуха
28
Байрыев
66
Гудков
27
Горовых
21
Махатадзе
9
Мосейчук
7
Чуканов
15
Солоп
99
Абдоков
70
Кабутов
17
Горбунов
17
Горбунов
70
Кабутов
92
Чуперка
38
Мусаев
38
Мусаев
92
Чуперка
55
Саплинов
17
Бакаев
17
Бакаев
55
Саплинов
6
Апшацев
7
Фаттахов
7
Фаттахов
6
Апшацев
7
Фамейе
9
Муллин
9
Муллин
7
Фамейе
15
Солоп
61
Голосов
61
Голосов
15
Солоп
7
Чуканов
6
Родин
6
Родин
7
Чуканов
21
Махатадзе
87
Безденежных
87
Безденежных
21
Махатадзе
99
Абдоков
50
Югалдин
50
Югалдин
99
Абдоков
66
Гудков
9
Архипов
9
Архипов
66
Гудков
Остались в запасе
Рубин
Кубань
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
6
Али Аднан
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
83
Артем Шмыков
ОП
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
6
Али Аднан
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - Кубань
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков (Москва)
Хамид Талаев (Грозный)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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