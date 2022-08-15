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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед: обзор матча 15 августа 2022
Нэшвилл
15.08.2022, понедельник, 04:00
США. МЛС, 36 тур
1 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
61'
Х. Мухтар
27'
Ф. Фрагапане
75'
А. Бенитес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
Р. Леаль
90'
+4
Замена
E. Zubak
️️️️
S. Davis
83'
Замена
А. Годой
️️️️
Д. МакКарти
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Бенитес
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
А. Мьюил
73'
73'
Замена
J. Rosales
️️️️
Ф. Фрагапане
ГОЛ! 1:1!
Х. Мухтар
61'
46'
Желтая карточка
Р. Лод
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Фрагапане
31'
Желтая карточка
Э. Рейносо
27'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фрагапане
Пас отдал
Э. Рейносо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
18
Шакил Мур
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
15
Алан Бенитес
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Нэшвилл
32
Will Meyer
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
20
Анибал Годой
ЦП
11
Ethan Zubak
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
3-4-3
1
2
Ловиц
4
25
Циммерман
10
Мухтар
13
МакКарти
54
11
Леаль
19
Мьюил
9
Сапонг
18
Мур
4-1-1-1-3
97
Сент-Клер
18
Дибасси
15
Боксолл
15
Бенитес
92
16
Арриага
17
Лод
10
Рейносо
9
Амарилья
7
Фрагапане
21
Хлонгване
13
МакКарти
20
Годой
20
Годой
13
МакКарти
19
Мьюил
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
19
Мьюил
54
11
11
54
7
Фрагапане
30
30
7
Фрагапане
Остались в запасе
Нэшвилл
Миннесота Юнайтед
32
Will Meyer
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
44
Brent Kallman
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
32
Will Meyer
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
44
Brent Kallman
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Нэшвилл - Миннесота Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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