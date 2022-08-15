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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Фенербахче
Касымпаша - Фенербахче: обзор матча 15 августа 2022
Касымпаша
15.08.2022, понедельник, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 6
Завершен
Фенербахче
8'
Д. Кинг
34'
Э. Валенсия
45+3'
Э. Мор
58'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Фенербахче
Замена
Б. Калкан
️️️️
М. Фалл
78'
Замена
Ю. Малли
️️️️
В. Эйссерик
78'
78'
Замена
Л. Перес
️️️️
Э. Мор
78'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Кинг
69'
Замена
М. Креспо
️️️️
В. Арао
69'
Замена
Д. Росси
️️️️
Ф. Кадиоглу
Замена
А. Энгин
️️️️
С. Баокен
62'
58'
ГОЛ! 0:4!
Э. Валенсия
Пас отдал
Д. Кинг
Желтая карточка
С. Баокен
54'
Замена
Т. Гемичибаши
️️️️
Б. Целина
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
Э. Мор
Пас отдал
Э. Валенсия
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
42'
42'
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
34'
ГОЛ! 0:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
Линкольн
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
21'
Красная карточка
Х. Эмре Йесилюрт
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кинг
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
43
Берсант Целина
АП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Касымпаша
58
Ясин Озкан
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
77
Брума
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
3-2-2-3
1
Ташкыран
18
Петретта
3
Граовац
94
Хадергьонай
35
Кара
10
Хайрадинович
43
Целина
9
Эйссерик
13
Баокен
7
Фалл
80
Йесилюрт
3-1-2-2-2
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
41
Салаи
13
Энрике
15
Арао
8
Зайц
24
Кадиоглу
7
Мор
18
Линкольн
7
Кинг
13
Валенсия
43
Целина
81
Гемичибаши
81
Гемичибаши
43
Целина
9
Эйссерик
10
Малли
10
Малли
9
Эйссерик
13
Баокен
17
Энгин
17
Энгин
13
Баокен
7
Фалл
41
Калкан
41
Калкан
7
Фалл
7
Мор
14
Перес
14
Перес
7
Мор
15
Арао
19
Креспо
19
Креспо
15
Арао
24
Кадиоглу
9
Росси
9
Росси
24
Кадиоглу
7
Кинг
19
Дурсун
19
Дурсун
7
Кинг
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
77
Брума
ЛВ
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
77
Брума
ЛВ
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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