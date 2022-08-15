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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Истанбул Башакшехир
Коньяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 15 августа 2022
Коньяспор
15.08.2022, понедельник, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Истанбул Башакшехир
Замена
Д. Павичич
️️️️
А. Рахманович
88'
88'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
П. Шиш
Замена
Р. Мурич
️️️️
З. Битики
88'
87'
Замена
Б. Озкан
️️️️
М. Текдемир
Замена
У. Язгили
️️️️
С. Дикмен
81'
73'
Желтая карточка
Л. Билья
73'
Желтая карточка
О. Али Саинер
65'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Д. Алексич
62'
Желтая карточка
М. Текдемир
Замена
С. Цикалеши
️️️️
М. Демир
59'
Замена
Амилтон
️️️️
К. Михаляк
59'
Желтая карточка
Ф. Кальво
58'
54'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
М. Шуиар
54'
Замена
Л. Билья
️️️️
А. Епуряну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
9
Дениз Тюрук
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
4-2-2-2
23
Сехич
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
8
Хаджиахметович
6
Дикмен
11
Битики
11
Рахманович
77
Михаляк
9
Демир
3-2-1-2
1
Бабакан
9
Алексич
55
Ндайшими
21
Текдемир
24
Епуряну
6
Лима
9
Тюрук
21
Шиш
8
Шуиар
6
Дикмен
5
Язгили
5
Язгили
6
Дикмен
11
Рахманович
24
Павичич
24
Павичич
11
Рахманович
77
Михаляк
23
Амилтон
23
Амилтон
77
Михаляк
11
Битики
11
Мурич
11
Мурич
11
Битики
9
Демир
17
Цикалеши
17
Цикалеши
9
Демир
9
Алексич
42
Саинер
42
Саинер
9
Алексич
24
Епуряну
6
Билья
6
Билья
24
Епуряну
8
Шуиар
7
Гюрлер
7
Гюрлер
8
Шуиар
21
Текдемир
19
Озкан
19
Озкан
21
Текдемир
21
Шиш
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
21
Шиш
Остались в запасе
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
8
Бруну Пас
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
8
Бруну Пас
ЦФ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Коньяспор - Истанбул Башакшехир
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Конья
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