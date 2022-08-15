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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Мальорка
Атлетик - Мальорка: обзор матча 15 августа 2022
Атлетик
15.08.2022, понедельник, 18:30
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Мальорка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Мальорка
87'
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
86'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Л. Кан Ин
83'
Замена
И. Баба
️️️️
К. Гренье
76'
Желтая карточка
К. Гренье
71'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
Замена
Г. Гурусета
️️️️
И. Муньяин
70'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
70'
66'
Желтая карточка
А. Санчес
64'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Родригес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Вильялибре
57'
Замена
О. Саррага
️️️️
О. Сансет
57'
35'
Желтая карточка
Д. Родригес
31'
Желтая карточка
Р. Батталья
22'
Желтая карточка
Х. Копете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Аду Арес
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
13
Брайан Куфре
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
6
Весга
10
Муньяин
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
12
Вильялибре
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
24
Коста
19
Гренье
6
Батталья
14
Родригес
7
Кан Ин
19
Мурики
8
Сансет
6
Саррага
6
Саррага
8
Сансет
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
10
Муньяин
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Муньяин
12
Вильялибре
14
Гарсия
14
Гарсия
12
Вильялибре
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
19
Гренье
14
Баба
14
Баба
19
Гренье
7
Кан Ин
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
7
Кан Ин
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Аду Арес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
13
Брайан Куфре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Аду Арес
ЦФ
Остались в запасе
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
13
Брайан Куфре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетик - Мальорка
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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