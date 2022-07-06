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    Расписание матчей 06-07-2022

    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2022/2023), 1 раунд, первый матч
    6 июля, среда
    17:00
    Тобол
    0:0
    Ференцварош
    Матч завершен
    6 июля, среда
    19:00
    ХИК
    1:0
    РФШ
    Матч завершен
    6 июля, среда
    19:00
    Буде-Глимт
    3:0
    КИ Клаксвик
    Матч завершен
    6 июля, среда
    20:30
    Дюделанж
    1:0
    Тирана
    Матч завершен
    6 июля, среда
    21:00
    Зриньски
    0:0
    Шериф
    Матч завершен
    6 июля, среда
    21:15
    Марибор
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    6 июля, среда
    21:30
    Слован
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 1 раунд, первый матч
    6 июля, среда
    18:00
    Интер
    1:0
    Дрита
    Матч завершен
    6 июля, среда
    21:00
    Викингур
    1:0
    Европа
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 11 тур
    6 июля, среда
    20:00
    Мольде
    1:1
    Йерв
    Матч завершен
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