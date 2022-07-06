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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Интер - Дрита
Интер - Дрита: обзор матча 06 июля 2022
Интер
06.07.2022, среда, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Дрита
77'
Ю. Ниска
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Дрита
90'
+4
Желтая карточка
Р. Броя
Замена
M. Arsalo
️️️️
A. Paananen
86'
81'
Замена
T. Bardhoku
️️️️
М. Симоновски
Замена
O. Lehtisalo
️️️️
D. Haro
78'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ниска
77'
65'
Замена
K. Selmani
️️️️
А. Муджа
65'
Замена
М. Яшари
️️️️
H. Namani
Замена
E. Mastokangas
️️️️
J. Lepistö
65'
53'
Желтая карточка
М. Симоновски
Желтая карточка
М. Тамминен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
32
Matias Riikonen
ВР
25
Rodrigo Arciero
ЦЗ
3
Ruxi
ЦЗ
2
Юсси Ниска
ЦЗ
10
Petteri Forsell
ЦП
4
Rick Ketting
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
13
Joonas Lepistö
ЦФ
0
D. Haro
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Дрита
4
Рон Броя
ЦФ
9
Марко Симоновски
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
7
Арбнор Муджа
ЦФ
16
Hamdi Namani
ЦФ
18
Ilir Blakçori
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
5
Ardian Limani
ЦФ
2
Бесник Красники
ЦФ
1
Фатон Малоку
ЦФ
Интер
1
Walter Viitala
ВР
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
28
Roope Kantola
ЦП
25
Markus Arsalo
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
26
Otto Lehtisalo
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Дрита
22
Мухаррем Яшари
ЦП
44
Tun Bardhoku
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
17
K. Selmani
ЦФ
3-1-5
32
25
3
2
Ниска
10
19
0
13
19
Тамминен
16
Йюрю
5
18
1
Малоку
2
Красники
5
12
19
25
25
19
13
19
19
13
0
26
26
0
16
22
Яшари
22
Яшари
16
9
Симоновски
44
44
9
Симоновски
7
Муджа
17
17
7
Муджа
Остались в запасе
Интер
Дрита
1
Walter Viitala
ВР
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
28
Roope Kantola
ЦП
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Walter Viitala
ВР
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
28
Roope Kantola
ЦП
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Остались в запасе
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча Интер - Дрита
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
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