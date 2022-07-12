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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дрита - Интер
Дрита - Интер: обзор матча 12 июля 2022
Дрита
12.07.2022, вторник, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Интер
2'
М. Симоновски
49'
А. Муджа
51'
А. Муджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дрита - Интер
Замена
А. Криезиу
️️️️
А. Муджа
82'
Замена
А. Тахири
️️️️
М. Симоновски
82'
79'
Желтая карточка
R. Arciero
77'
Замена
L. Kuittinen
️️️️
Ю. Ниска
Замена
A. Ajzeraj
️️️️
K. Selmani
73'
Замена
H. Namani
️️️️
Р. Броя
63'
60'
Замена
E. Mastokangas
️️️️
M. Arsalo
60'
Замена
J. Lepistö
️️️️
J. Hyvärinen
Желтая карточка
T. Bardhoku
54'
ГОЛ! 3:0!
А. Муджа
51'
ГОЛ! 2:0!
А. Муджа
49'
Желтая карточка
М. Симоновски
33'
Желтая карточка
Р. Броя
5'
ГОЛ! 1:0!
М. Симоновски
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дрита
4
Рон Броя
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
2
Бесник Красники
ЦФ
1
Фатон Малоку
ЦФ
5
Ardian Limani
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
44
Tun Bardhoku
ЦФ
17
K. Selmani
ЦФ
10
B. Baftiu
ЦФ
7
Арбнор Муджа
ЦФ
9
Марко Симоновски
ЦФ
Интер
32
Matias Riikonen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
25
Rodrigo Arciero
ЦЗ
3
Ruxi
ЦЗ
25
Markus Arsalo
ЦП
10
Petteri Forsell
ЦП
4
Rick Ketting
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Дрита
74
Eron Isufi
ВР
13
Florjan Smakiqi
ВР
3
Leonat Vitija
ЦЗ
19
Ekow Mills
ЦЗ
95
Iran Junior
ЦП
11
Ардит Тахири
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
16
Hamdi Namani
ЦФ
11
Esosa Priestley Irogue
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
Интер
1
Walter Viitala
ВР
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
28
Roope Kantola
ЦП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
13
Joonas Lepistö
ЦФ
26
Otto Lehtisalo
ЦФ
2-5
4
Броя
22
Яшари
17
9
Симоновски
7
Муджа
10
44
3-2-5
32
25
3
2
Ниска
25
10
4
16
Йюрю
20
19
19
Тамминен
9
Симоновски
11
Тахири
11
Тахири
9
Симоновски
17
7
7
17
4
Броя
16
16
4
Броя
7
Муджа
11
Криезиу
11
Криезиу
7
Муджа
2
Ниска
22
22
2
Ниска
25
19
19
25
20
13
13
20
Остались в запасе
Дрита
Интер
74
Eron Isufi
ВР
13
Florjan Smakiqi
ВР
3
Leonat Vitija
ЦЗ
19
Ekow Mills
ЦЗ
95
Iran Junior
ЦП
11
Esosa Priestley Irogue
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
1
Walter Viitala
ВР
28
Roope Kantola
ЦП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
26
Otto Lehtisalo
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
74
Eron Isufi
ВР
13
Florjan Smakiqi
ВР
3
Leonat Vitija
ЦЗ
19
Ekow Mills
ЦЗ
95
Iran Junior
ЦП
11
Esosa Priestley Irogue
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
Остались в запасе
1
Walter Viitala
ВР
28
Roope Kantola
ЦП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
26
Otto Lehtisalo
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча Дрита - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
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