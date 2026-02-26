26.02.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Целе
Целе
2-1-2-3-2
1
Лебан
3
Вуклишевич
2
Ньето
4
Хрка
27
8
Квесич
20
Иосифов
10
Сеслар
94
Пожег Ванкас
47
Кучис
44
4-2-1-4
2
Красники
32
Пеллумби
26
Овука
15
Бейтулай
14
Дабикяй
3
Шедзи
8
Лимай
10
Баладж
19
Красники
25
Туша
1
Малоку
27
13
Даниэль
13
Даниэль
27
94
Пожег Ванкас
11
11
94
Пожег Ванкас
8
Квесич
8
8
8
Квесич
8
Лимай
93
Нгуена
93
Нгуена
8
Лимай
3
Шедзи
77
Абазай
77
Абазай
3
Шедзи
10
Баладж
7
7
10
Баладж
25
Туша
17
17
25
Туша
Остались в запасе
Целе
Дрита
12
Luka Kolar
ВР
21
Симон Слуга
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
7
Florjan Jevsenak
ЦП
17
Andrej Kotnik
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Главный тренер
Иван Маевский
22
Laurit Behluli
ВР
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
14
Бен Зидан
ЦП
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
21
Симон Слуга
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
7
Florjan Jevsenak
ЦП
17
Andrej Kotnik
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Остались в запасе
22
Laurit Behluli
ВР
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
14
Бен Зидан
ЦП
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
Главный тренер
Иван Маевский
Статистика матча Целе - Дрита
3
4
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
22
Офсайды
1
2
Количество передач
324
318
Сейвы
5
5
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
2.81
1.54
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Целе» против «Дриты», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Целе» – «Дрита»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»