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  • «Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 21:50
Целе
26.02.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Дрита
19' С. Сеслар 23' Д. Хрка 43' С. Сеслар (П)
26' Б. Красники 51' А. Дабикяй
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
1
Жан Люк Лебан
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
4
Дарко Хрка
ОП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
8
Марио Квесич
(К) ЦП
10
Свит Сеслар
АП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
47
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Иван Маевский
Дрита
3
Блертон Шедзи
ЛАЗ
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
26
Радди Овука
ЦЗ
2
Бесник Красники
(К) ПЗ
14
Альберт Дабикяй
ОП
8
Везел Лимай
ЦП
1
Фатон Малоку
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
10
Лиридон Баладж
РФ
Целе
12
Luka Kolar
ВР
21
Симон Слуга
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
13
Папа Даниэль
ОП
11
Milot Avdyli
ЦП
8
Ivica Vidović
ЦП
7
Florjan Jevsenak
ЦП
17
Andrej Kotnik
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
93
Кемехло Нгуена
ЦП
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
14
Бен Зидан
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
17
Oniks Grezda
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Лебан
3
Вуклишевич
2
Ньето
4
Хрка
27
8
Квесич
20
Иосифов
10
Сеслар
94
Пожег Ванкас
47
Кучис
44
4-2-1-4
2
Красники
32
Пеллумби
26
Овука
15
Бейтулай
14
Дабикяй
3
Шедзи
8
Лимай
10
Баладж
19
Красники
25
Туша
1
Малоку
27
13
Даниэль
13
Даниэль
27
94
Пожег Ванкас
11
11
94
Пожег Ванкас
8
Квесич
8
8
8
Квесич
8
Лимай
93
Нгуена
93
Нгуена
8
Лимай
3
Шедзи
77
Абазай
77
Абазай
3
Шедзи
10
Баладж
7
7
10
Баладж
25
Туша
17
17
25
Туша
Остались в запасе
Целе
Дрита
12
Luka Kolar
ВР
21
Симон Слуга
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
7
Florjan Jevsenak
ЦП
17
Andrej Kotnik
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Главный тренер
Иван Маевский
22
Laurit Behluli
ВР
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
14
Бен Зидан
ЦП
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
21
Симон Слуга
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
7
Florjan Jevsenak
ЦП
17
Andrej Kotnik
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Остались в запасе
22
Laurit Behluli
ВР
66
Engjëll Sylejmani
ЦП
14
Бен Зидан
ЦП
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
Главный тренер
Иван Маевский
Статистика матча Целе - Дрита
3
4
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
22
Офсайды
1
2
Количество передач
324
318
Сейвы
5
5
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
2.81
1.54
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Целе» против «Дриты», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Целе» – «Дрита»

«Целе» – «Дрита»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Дрита Целе
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