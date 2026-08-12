Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Дритой» и «Тре Фиори» пройдет 13 августа в Гнилане на стадионе имени Фадиля Вокрри. Хозяева из Косова подходят к игре с колоссальным преимуществом после разгромной выездной победы в первом матче (4-1) и находятся в отличной форме – они забивают в пяти последних матчах подряд. Гости из Сан-Марино, напротив, переживают тяжелый период: они проиграли пять последних матчей и нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше. Сможет ли сан-маринский клуб преподнести сенсацию на выезде, или косовары уверенно оформят путевку в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Дриты» говорит их колоссальное преимущество после первого матча и атакующая мощь. Косоварский клуб забивает в пяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,00 раза за матч. В первом матче «Дрита» разгромила «Тре Фиори» на его поле со счетом 4-1, практически гарантировав себе выход в следующий раунд. В предыдущих раундах Лиги Конференций команда также выглядела уверенно: победа над «Флорианой» (2-1 дома и 1-1 на выезде) подтверждает их боевой настрой. Однако защита хозяев вызывает вопросы – они пропускают в девяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. Это означает, что «Тре Фиори» имеет шанс забить гол престижа на выезде.

«Тре Фиори» подходит к ответной игре в сложном психологическом состоянии. Сан-маринский клуб проиграл пять последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает всего 0,80 гола и пропускает 2,60 гола. В первом матче «Тре Фиори» сумел забить гол (1-4), что дает им надежду на гол престижа в ответной игре. В чемпионате Сан-Марино команда показывает нестабильные результаты, а в еврокубках им традиционно сложно противостоять более классным соперникам. Для выхода в следующий раунд «Тре Фиори» необходимо побеждать с разницей минимум в три мяча или забивать четыре и более гола, что выглядит нереалистично.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Дриты». Косоварский клуб имеет колоссальное преимущество в классе, форме и счете после первого матча. «Тре Фиори» будет пытаться забить гол престижа, чтобы смягчить горечь поражения, но их слабая атака и уязвимая оборона против стабильной атаки соперника делают их шансы на успех минимальными. Ожидается, что «Дрита» уверенно выиграет и второй матч, продолжая свой путь в Лиге Конференций.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Дрита» одержала разгромную победу на выезде со счетом 4-1, что дает косоварскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Дриты» впечатляет: команда забивает в пяти последних матчах и показывает атакующий футбол. «Тре Фиори», напротив, находится в кризисе – пять поражений подряд. Учитывая разницу в классе и преимущество косоваров в три мяча, сан-маринскому клубу остается лишь бороться за престиж, однако их способность забивать в трех последних матчах дает надежду на гол престижа.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 9 Забитых мячей 1 4.5 В среднем за матч 0.5 5:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Дрита 5 : 0 Тре Фиори Лига конференций, 3 раунд Дрита 5 : 0 Тре Фиори Лига конференций, 3 раунд Тре Фиори 1 : 4 Дрита

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Дриты» с форой (-1,5). Косоварский клуб находится в отличной форме (забивает в пяти последних матчах), уже разгромил «Тре Фиори» в первом матче (4-1) и имеет колоссальное преимущество в классе. Гости, несмотря на возможность забить гол престижа, уступают в классе и находятся в кризисе (пять поражений подряд). На своем поле «Дрита» должна подтвердить статус фаворита и одержать победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Дриты» с форой (-2,5) с коэффициентом 1,87.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Дритой» и «Тре Фиори» состоится 13 августа 2026 года в Гнилане на стадионе имени Фадиля Вокрри и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.