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«Дрита» — «Тре Фиори»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 11:03
Дрита - Тре Фиори
13 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Дриты» с форой (-2,5)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Дритой» и «Тре Фиори» пройдет 13 августа в Гнилане на стадионе имени Фадиля Вокрри. Хозяева из Косова подходят к игре с колоссальным преимуществом после разгромной выездной победы в первом матче (4-1) и находятся в отличной форме – они забивают в пяти последних матчах подряд. Гости из Сан-Марино, напротив, переживают тяжелый период: они проиграли пять последних матчей и нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше. Сможет ли сан-маринский клуб преподнести сенсацию на выезде, или косовары уверенно оформят путевку в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Дриты» говорит их колоссальное преимущество после первого матча и атакующая мощь. Косоварский клуб забивает в пяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,00 раза за матч. В первом матче «Дрита» разгромила «Тре Фиори» на его поле со счетом 4-1, практически гарантировав себе выход в следующий раунд. В предыдущих раундах Лиги Конференций команда также выглядела уверенно: победа над «Флорианой» (2-1 дома и 1-1 на выезде) подтверждает их боевой настрой. Однако защита хозяев вызывает вопросы – они пропускают в девяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. Это означает, что «Тре Фиори» имеет шанс забить гол престижа на выезде.

«Тре Фиори» подходит к ответной игре в сложном психологическом состоянии. Сан-маринский клуб проиграл пять последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает всего 0,80 гола и пропускает 2,60 гола. В первом матче «Тре Фиори» сумел забить гол (1-4), что дает им надежду на гол престижа в ответной игре. В чемпионате Сан-Марино команда показывает нестабильные результаты, а в еврокубках им традиционно сложно противостоять более классным соперникам. Для выхода в следующий раунд «Тре Фиори» необходимо побеждать с разницей минимум в три мяча или забивать четыре и более гола, что выглядит нереалистично.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Дриты». Косоварский клуб имеет колоссальное преимущество в классе, форме и счете после первого матча. «Тре Фиори» будет пытаться забить гол престижа, чтобы смягчить горечь поражения, но их слабая атака и уязвимая оборона против стабильной атаки соперника делают их шансы на успех минимальными. Ожидается, что «Дрита» уверенно выиграет и второй матч, продолжая свой путь в Лиге Конференций.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Дрита» одержала разгромную победу на выезде со счетом 4-1, что дает косоварскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Дриты» впечатляет: команда забивает в пяти последних матчах и показывает атакующий футбол. «Тре Фиори», напротив, находится в кризисе – пять поражений подряд. Учитывая разницу в классе и преимущество косоваров в три мяча, сан-маринскому клубу остается лишь бороться за престиж, однако их способность забивать в трех последних матчах дает надежду на гол престижа.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
9
Забитых мячей
1
4.5
В среднем за матч
0.5
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дрита
1
Фатон Малоку
ВР
26
Радди Овука
ЛЗ
28
Agan Mjaki
ЦЗ
25
Altin Bytyçi
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
93
Кемехло Нгуена
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
9
Арб Манай
ЦФ
10
Лиридон Баладж
РФ
Тре Фиори
17
Микеле Нарди
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
24
Пьетро Менгуччи
ЛЗ
3
Mattia Sancisi
ЦЗ
5
Симоне Ри
ЦЗ
72
Simone Giocondi
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
20
Federico Benedettini
ЦП
77
Mario Ferri
ЦФ
10
Томмазо Бернарди
ЦФ
9
Маттео Пранделли
ЦФ
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Блертон Шедзи
ЛАЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
2
Бесник Красники
ПЗ
4
Рон Броя
ЦП
99
Mike Arthur
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
17
Oniks Grezda
ЦФ
7
Игбалл Джашари
РФ
Тре Фиори
28
Luca Terenzi
ЦП
16
Federico Dolcini
ЦП
22
Filippo Mancini
ЦФ
18
Filippo Mancini
ЦФ
11
Joas van Nek
ЦФ
4-3-1-2
1
Малоку
26
Овука
25
32
Пеллумби
28
93
Нгуена
24
8
Лимай
77
Абазай
9
Манай
10
Баладж
4-2-3
17
Нарди
3
5
Ри
72
24
Менгуччи
2
Д'Аддарио
20
9
Пранделли
10
Бернарди
77
93
Нгуена
2
Красники
2
Красники
93
Нгуена
24
4
Броя
4
Броя
24
10
Баладж
99
99
10
Баладж
9
Манай
19
Красники
19
Красники
9
Манай
77
Абазай
7
Джашари
7
Джашари
77
Абазай
28
28
77
22
22
77
9
Пранделли
11
11
9
Пранделли
Остались в запасе
Дрита
Тре Фиори
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Блертон Шедзи
ЛАЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
17
Oniks Grezda
ЦФ
16
Federico Dolcini
ЦП
18
Filippo Mancini
ЦФ
Остались в запасе
22
Laurit Behluli
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Блертон Шедзи
ЛАЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
17
Oniks Grezda
ЦФ
Остались в запасе
16
Federico Dolcini
ЦП
18
Filippo Mancini
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Дриты» с форой (-1,5). Косоварский клуб находится в отличной форме (забивает в пяти последних матчах), уже разгромил «Тре Фиори» в первом матче (4-1) и имеет колоссальное преимущество в классе. Гости, несмотря на возможность забить гол престижа, уступают в классе и находятся в кризисе (пять поражений подряд). На своем поле «Дрита» должна подтвердить статус фаворита и одержать победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Дриты» с форой (-2,5) с коэффициентом 1,87.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Дритой» и «Тре Фиори» состоится 13 августа 2026 года в Гнилане на стадионе имени Фадиля Вокрри и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Дрита» – «Тре Фиори»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.87
Победа «Дриты» с форой (-2,5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Тре Фиори Дрита
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