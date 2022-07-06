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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Йерв
Мольде - Йерв: обзор матча 06 июля 2022
Мольде
06.07.2022, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
1 : 1
Завершен
Йерв
51'
Д. Фофана
65'
Ф. Шретер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Йерв
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Д. Фофана
83'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
Э. Брейвик
83'
79'
Замена
К. Новак
️️️️
Ф. Шретер
Замена
Р. Зехнини
️️️️
М. Андре Кааса
75'
75'
Замена
I. Mafi
️️️️
Т. Вихне
65'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шретер
Пас отдал
А. Симсир
57'
Желтая карточка
Э. Тобиас Сандберг
Желтая карточка
С. Маннсверк
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фофана
Пас отдал
Э. Брейвик
51'
46'
Замена
А. Симсир
️️️️
A. Tidiane Diallo
46'
Замена
М. Угланд
️️️️
У. Фуртадо
Пенальти не реализован!
С. Маннсверк
35'
Замена
Э. Хауган
️️️️
М. Бьорнбак
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
11
Феликс Шретер
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
2
Anders Rönne Börset
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Йерв
19
Iman Mafi
ЦЗ
4
Кристиан Новак
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Карлстрем
33
Риса
16
Хансен
15
Бьорнбак
28
Хауген
25
Линнес
15
Кааса
20
Маннсверк
10
Брейвик
28
Гредем
27
Фофана
4-3-1-2
1
2
Вихне
3
0
5
Сандберг
6
Норхейм
6
Вихманн
17
7
Фуртадо
24
Кольскоген
11
Шретер
15
Бьорнбак
19
Хауган
19
Хауган
15
Бьорнбак
10
Брейвик
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
10
Брейвик
27
Фофана
15
Кнутсон
15
Кнутсон
27
Фофана
15
Кааса
98
Зехнини
98
Зехнини
15
Кааса
2
Вихне
19
19
2
Вихне
11
Шретер
4
Новак
4
Новак
11
Шретер
17
58
Симсир
58
Симсир
17
7
Фуртадо
18
Угланд
18
Угланд
7
Фуртадо
Остались в запасе
Мольде
Йерв
31
Оливер Петерсен
ВР
2
Anders Rönne Börset
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
2
Anders Rönne Börset
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Остались в запасе
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Мольде - Йерв
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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