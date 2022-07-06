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Лига чемпионов 2026/2027
Дюделанж - Тирана
Дюделанж - Тирана: обзор матча 06 июля 2022
Дюделанж
06.07.2022, среда, 20:30
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Тирана
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дюделанж - Тирана
Замена
У. Антунеш
️️️️
Д. Синани
82'
68'
Вторая желтая
В. Лимай
67'
Желтая карточка
В. Лимай
62'
Желтая карточка
Э. Тотре
Замена
К. Штумпф
️️️️
С. Хаджи
61'
Замена
С. Уассиеро
️️️️
E. Gashi
60'
Вторая желтая
М. Кирк
54'
Желтая карточка
М. Кирк
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюделанж
1
Лукас Фокс
ВР
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
24
Мехди Кирк
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
23
Самир Хаджи
ЦФ
11
Мохсин Хассан
ЦФ
8
Филип Божич
ЦФ
21
Дейвид Синани
ЦФ
7
Eliot Gashi
ЦФ
5
Жюль Диуф
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Тирана
12
Висар Бекай
ВР
5
Кристиан Тосевски
ЦЗ
8
Эннур Тотре
АП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
8
Везел Лимай
ЦФ
14
Marsel Ismajlgeci
ЦФ
19
Редон Джиджа
ЦФ
5
Филип Найдовский
ЦФ
6
Альбано Алекси
ЦФ
Дюделанж
25
Жонатан Жубер
ВР
31
Joao Alves Margato
ВР
67
Венсан Декер
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
6
Vova
ЦП
6
Иван Энгларо
ЦП
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Бруну Фрейре
ЦФ
33
Крис Штумпф
ЦФ
19
Силвио Уассиеро
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Тирана
8
Флорент Хасани
ЦФ
27
A. Hila
ЦФ
26
Marlind Nuriu
ЦФ
14
Besir Iseni
ЦФ
1
Ilion Lika
ЦФ
3-1-5
1
Фокс
4
Скендерович
24
Кирк
3
Да Кошта
22
Моррен
8
Божич
5
Диуф
7
21
Синани
11
Хассан
1-1-5
12
Бекай
5
Тосевски
8
Тотре
8
Лимай
6
Алекси
5
Найдовский
19
Джиджа
14
21
Синани
22
Антунеш
22
Антунеш
21
Синани
23
Хаджи
33
Штумпф
33
Штумпф
23
Хаджи
7
19
Уассиеро
19
Уассиеро
7
Остались в запасе
Дюделанж
Тирана
25
Жонатан Жубер
ВР
31
Joao Alves Margato
ВР
67
Венсан Декер
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
6
Vova
ЦП
6
Иван Энгларо
ЦП
6
Бруну Фрейре
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
8
Флорент Хасани
ЦФ
27
A. Hila
ЦФ
26
Marlind Nuriu
ЦФ
14
Besir Iseni
ЦФ
1
Ilion Lika
ЦФ
Остались в запасе
25
Жонатан Жубер
ВР
31
Joao Alves Margato
ВР
67
Венсан Декер
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
6
Vova
ЦП
6
Иван Энгларо
ЦП
6
Бруну Фрейре
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Остались в запасе
8
Флорент Хасани
ЦФ
27
A. Hila
ЦФ
26
Marlind Nuriu
ЦФ
14
Besir Iseni
ЦФ
1
Ilion Lika
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Дюделанж - Тирана
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Тирана
0 : 1
18.07.2024
Торпедо
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
1 : 1
11.07.2024
Тирана
Лига конференций, 2 раунд
Тирана
0 : 2
03.08.2023
Бешикташ
Лига конференций, 2 раунд
Бешикташ
3 : 1
27.07.2023
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Бт
1 : 2
20.07.2023
Тирана
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
Новости команд
Все
Дюделанж
Тирана
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Карасев обслужит матч Лиги Европы «Янг Бойз» – «Тирана»
2020.09.21 17:15
1
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
Карасев обслужит матч Лиги Европы «Янг Бойз» – «Тирана»
2020.09.21 17:15
1
«Спартак» может заменить Джано игроком из чемпионата Албании
2017.01.05 20:34
17
18-летний нападающий сборной Конго может стать игроком «Спартака»
2016.12.29 20:23
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