Карасев обслужит матч Лиги Европы «Янг Бойз» – «Тирана»

УЕФА назначил арбитров на матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским «Янг Бойз» и албанской «Тираной». Встречу доверили российской бригаде.
«Сергей Карасев будет судить встречу плей-офф Лиги Европы между «Янг Бойз» и «Тираной». Вместе с Карасевым матч отработают лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также резервный арбитр Михаил Вилков», – сообщил РФС.
- Карасев – единственный российский судья, который может работать на матчах группы Лиги чемпионов.
- Он обслуживает матчи чемпионата России с 2008 года.
- Игра в Швейцарии состоится 1 октября.
Источник: твиттер РФС