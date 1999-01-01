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    Карасев обслужит матч Лиги Европы «Янг Бойз» – «Тирана»

    УЕФА назначил арбитров на матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским «Янг Бойз» и албанской «Тираной». Встречу доверили российской бригаде.

    «Сергей Карасев будет судить встречу плей-офф Лиги Европы между «Янг Бойз» и «Тираной». Вместе с Карасевым матч отработают лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также резервный арбитр Михаил Вилков», – сообщил РФС.

    • Карасев – единственный российский судья, который может работать на матчах группы Лиги чемпионов.
    • Он обслуживает матчи чемпионата России с 2008 года.
    • Игра в Швейцарии состоится 1 октября.

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    Источник: твиттер РФС

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4073

      Томик 37 минут назад

      Давай, Серёжа, расскажи там, что удар в колено в штрафной - это жёлтая пострадавшему! А то там они, убогие, по устаревшим правилам до сих пор судят, скорее всего.

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