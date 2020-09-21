Карасев обслужит матч Лиги Европы «Янг Бойз» – «Тирана»

УЕФА назначил арбитров на матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским «Янг Бойз» и албанской «Тираной». Встречу доверили российской бригаде.

«Сергей Карасев будет судить встречу плей-офф Лиги Европы между «Янг Бойз» и «Тираной». Вместе с Карасевым матч отработают лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также резервный арбитр Михаил Вилков», – сообщил РФС.