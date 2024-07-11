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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Торпедо - Тирана
Торпедо - Тирана: обзор матча 11 июля 2024
Торпедо
11.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Тирана
20'
G. Mici (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Тирана
Желтая карточка
П. Монтейру
90'
Замена
И. Бидзинашвили
️️️️
Ауро
81'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Г. Мчедлишвили
64'
Замена
Г. Манджгаладзе
️️️️
Н. Нинкович
64'
64'
Замена
W. Jarmouni
️️️️
A. Bajrovic
42'
Желтая карточка
Ф. Пергжони
Желтая карточка
Ауро
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
G. Mici
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
31
Filip Kljajić
ВР
27
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
5
Цотне Надарая
ЦЗ
3
Педру Монтейру
ЦЗ
22
Гиорги Мчедлишвили
ПЗ
21
Ауро
ПЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
7
Мераб Джигаури
ОП
44
Никола Нинкович
АП
20
Элитон Жуниор
АП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Тирана
1
Гентьян Селмани
ВР
18
Флорьян Пергжони
ЛЗ
13
A. Isuf
ЦЗ
3
Gledi Mici
ЦФ
8
F. Jonuzi
ЦФ
14
Rimal Haxhiu
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Торпедо
1
Oto Goshadze
ВР
13
Гиули Манджгаладзе
ЦП
18
Ираклий Бидзинашвили
АП
7
Жоржиньо
ПВ
Тирана
4
Махамаду Дембеле
ЦЗ
26
Romeo Harizaj
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
77
Aldi Gjumsi
ЦФ
99
Walid Jarmouni
ЦФ
3-3-3-1
31
22
Мчедлишвили
5
Надарая
3
Монтейру
27
Шергелашвили
7
Джигаури
21
Ауро
14
Пирес
20
Жуниор
44
Нинкович
28
Йонсен
2-4
1
Селмани
13
18
Пергжони
10
14
8
3
44
Нинкович
13
Манджгаладзе
13
Манджгаладзе
44
Нинкович
21
Ауро
18
Бидзинашвили
18
Бидзинашвили
21
Ауро
22
Мчедлишвили
7
Жоржиньо
7
Жоржиньо
22
Мчедлишвили
10
99
99
10
Остались в запасе
Торпедо
Тирана
1
Oto Goshadze
ВР
Главный тренер
Стив Кин
4
Махамаду Дембеле
ЦЗ
26
Romeo Harizaj
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
77
Aldi Gjumsi
ЦФ
Остались в запасе
1
Oto Goshadze
ВР
Остались в запасе
4
Махамаду Дембеле
ЦЗ
26
Romeo Harizaj
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
77
Aldi Gjumsi
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Торпедо - Тирана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Торпедо
- : -
30.11.2026
Гагра
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Самгурали
0 : 1
25.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Мешахте
2 : 3
07.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Иберия 1999
3 : 2
26.10.2026
Торпедо
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Тирана
0 : 1
18.07.2024
Торпедо
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
1 : 1
11.07.2024
Тирана
Лига конференций, 2 раунд
Тирана
0 : 2
03.08.2023
Бешикташ
Лига конференций, 2 раунд
Бешикташ
3 : 1
27.07.2023
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Бт
1 : 2
20.07.2023
Тирана
Информация о матче
Главный судья:
Zaven Hovhannisyan, Armenia
Стадион:
Рамаз Шенгелия
Новости команд
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