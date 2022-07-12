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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тирана - Дюделанж
Тирана - Дюделанж: обзор матча 12 июля 2022
Тирана
12.07.2022, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Дюделанж
78'
Р. Джиджа
49'
Ф. Божич
61'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тирана - Дюделанж
Желтая карточка
Ф. Пергжони
90'
+8
85'
Замена
Э. Агович
️️️️
К. Штумпф
Желтая карточка
Ф. Найдовский
81'
Желтая карточка
Ф. Хасани
80'
ГОЛ! 1:2!
Р. Джиджа
78'
72'
Замена
В. Декер
️️️️
А. Скендерович
Желтая карточка
Р. Джиджа
69'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
Э. Тотре
63'
62'
Желтая карточка
Д. Синани
61'
ГОЛ! 0:2!
Д. Синани
Замена
Ф. Пергжони
️️️️
К. Тосевски
59'
Замена
K. Qefalija
️️️️
A. Hila
58'
49'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Божич
49'
Замена
С. Уассиеро
️️️️
E. Gashi
Желтая карточка
А. Алекси
39'
14'
Желтая карточка
К. Штумпф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тирана
12
Висар Бекай
ВР
5
Кристиан Тосевски
ЦЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
8
Эннур Тотре
АП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
19
Редон Джиджа
ЦФ
27
Devid
ЦФ
27
A. Hila
ЦФ
6
Альбано Алекси
ЦФ
14
Marsel Ismajlgeci
ЦФ
5
Филип Найдовский
ЦФ
Дюделанж
1
Лукас Фокс
ВР
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
7
Eliot Gashi
ЦФ
23
Самир Хаджи
ЦФ
8
Филип Божич
ЦФ
11
Мохсин Хассан
ЦФ
21
Дейвид Синани
ЦФ
33
Крис Штумпф
ЦФ
5
Жюль Диуф
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Тирана
97
Tomas Kiri
ВР
18
Флорьян Пергжони
ЦЗ
33
Realf Zhivanaj
ЦЗ
22
Enes Kuka
ЦП
21
Klevi Qefalija
ЦП
77
Aldi Gjumsi
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
14
Besir Iseni
ЦФ
1
Ilion Lika
ЦФ
26
Marlind Nuriu
ЦФ
Дюделанж
25
Жонатан Жубер
ВР
31
Joao Alves Margato
ВР
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
6
Иван Энгларо
ЦП
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Бруну Фрейре
ЦФ
19
Силвио Уассиеро
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
2-1-5
12
Бекай
5
Тосевски
22
Бехиратче
8
Тотре
27
5
Найдовский
14
6
Алекси
27
2-1-5
1
Фокс
4
Скендерович
3
Да Кошта
22
Моррен
8
Божич
5
Диуф
33
Штумпф
21
Синани
11
Хассан
5
Тосевски
18
Пергжони
18
Пергжони
5
Тосевски
27
21
21
27
8
Тотре
8
Хасани
8
Хасани
8
Тотре
4
Скендерович
67
Декер
67
Декер
4
Скендерович
7
19
Уассиеро
19
Уассиеро
7
33
Штумпф
20
Агович
20
Агович
33
Штумпф
Остались в запасе
Тирана
Дюделанж
97
Tomas Kiri
ВР
33
Realf Zhivanaj
ЦЗ
22
Enes Kuka
ЦП
77
Aldi Gjumsi
ЦФ
14
Besir Iseni
ЦФ
1
Ilion Lika
ЦФ
26
Marlind Nuriu
ЦФ
25
Жонатан Жубер
ВР
31
Joao Alves Margato
ВР
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
6
Иван Энгларо
ЦП
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Бруну Фрейре
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Остались в запасе
97
Tomas Kiri
ВР
33
Realf Zhivanaj
ЦЗ
22
Enes Kuka
ЦП
77
Aldi Gjumsi
ЦФ
14
Besir Iseni
ЦФ
1
Ilion Lika
ЦФ
26
Marlind Nuriu
ЦФ
Остались в запасе
25
Жонатан Жубер
ВР
31
Joao Alves Margato
ВР
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
6
Иван Энгларо
ЦП
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Бруну Фрейре
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Тирана - Дюделанж
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Тирана
0 : 1
18.07.2024
Торпедо
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
1 : 1
11.07.2024
Тирана
Лига конференций, 2 раунд
Тирана
0 : 2
03.08.2023
Бешикташ
Лига конференций, 2 раунд
Бешикташ
3 : 1
27.07.2023
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Бт
1 : 2
20.07.2023
Тирана
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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Тирана
Дюделанж
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Карасев обслужит матч Лиги Европы «Янг Бойз» – «Тирана»
2020.09.21 17:15
1
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
Карасев обслужит матч Лиги Европы «Янг Бойз» – «Тирана»
2020.09.21 17:15
1
«Спартак» может заменить Джано игроком из чемпионата Албании
2017.01.05 20:34
17
18-летний нападающий сборной Конго может стать игроком «Спартака»
2016.12.29 20:23
10
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
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