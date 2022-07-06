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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тобол - Ференцварош
Тобол - Ференцварош: обзор матча 06 июля 2022
Тобол
06.07.2022, среда, 17:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Ференцварош
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тобол - Ференцварош
77'
Замена
Г. Уинго
️️️️
Э. Ботка
Замена
М. Вукадинович
️️️️
А. Жаксылыков
76'
71'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
Замена
С. Мужиков
️️️️
С. Жарынбетов
68'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Р. Бригидо
64'
62'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Ф. Боли
62'
Замена
Маркиньос
️️️️
К. Закариассен
51'
Замена
А. Эсити
️️️️
Б. Вечеи
Желтая карточка
Б. Каиров
38'
38'
Желтая карточка
Ф. Боли
33'
Желтая карточка
Б. Вечеи
Желтая карточка
Д. Йованчич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Душан Йованчич
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
91
Рубен Бригидо
ЦП
18
Зоран Тошич
АП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Тобол
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
5
Милиян Вукадинович
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
1
Адам Варга
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Мокин
55
Аманович
5
Томашевич
2
Малый
5
Каиров
29
Йованчич
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
91
Бригидо
18
Тошич
40
Жаксылыков
4-3-1-2
90
Дибус
21
Ботка
3
Ммае
15
Ковачевич
77
Чивич
93
Лайдуни
5
Вечеи
16
Закариассен
93
Нгуэн
9
Боли
14
Траоре
29
Жарынбетов
7
Мужиков
7
Мужиков
29
Жарынбетов
40
Жаксылыков
5
Вукадинович
5
Вукадинович
40
Жаксылыков
91
Бригидо
37
Сергеев
37
Сергеев
91
Бригидо
16
Закариассен
10
Маркиньос
10
Маркиньос
16
Закариассен
21
Ботка
2
Уинго
2
Уинго
21
Ботка
5
Вечеи
13
Эсити
13
Эсити
5
Вечеи
9
Боли
14
Бэсси
14
Бэсси
9
Боли
Остались в запасе
Тобол
Ференцварош
47
Владислав Васильев
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Александр Москаленко
1
Адам Богдан
ВР
1
Адам Варга
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
47
Владислав Васильев
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
1
Адам Варга
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
Главный тренер
Александр Москаленко
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Тобол - Ференцварош
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
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