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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Тобол
Ференцварош - Тобол: обзор матча 13 июля 2022
Ференцварош
13.07.2022, среда, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
5 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Тобол
4'
А. Траоре
17'
А. Траоре
21'
Э. Лайдуни
74'
Ф. Бэсси
90+1'
Ф. Бэсси
23'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Тобол
ГОЛ! 5:1!
Ф. Бэсси
Пас отдал
Э. Лайдуни
90'
+1
Замена
К. Мерсье
️️️️
К. Закариассен
83'
Замена
М. Кнустер
️️️️
А. Ковачевич
83'
81'
Вторая желтая
С. Мужиков
78'
Желтая карточка
С. Мужиков
78'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
З. Тошич
Замена
С. Лончар
️️️️
А. Эсити
75'
75'
Замена
М. Вукадинович
️️️️
Р. Бригидо
75'
Замена
С. Дебле
️️️️
И. Сергеев
ГОЛ! 4:1!
Ф. Бэсси
Пас отдал
К. Закариассен
74'
Замена
К. Аузки
️️️️
Т. Нгуэн
68'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Ф. Боли
68'
68'
Замена
С. Мужиков
️️️️
С. Жарынбетов
Желтая карточка
А. Ковачевич
56'
23'
ГОЛ! 3:1!
И. Сергеев
Пас отдал
З. Тошич
ГОЛ! 3:0!
Э. Лайдуни
Пас отдал
А. Траоре
21'
ГОЛ! 2:0!
А. Траоре
Пас отдал
Т. Нгуэн
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
Пас отдал
Э. Чивич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
9
Франк Боли
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Душан Йованчич
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
91
Рубен Бригидо
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
1
Адам Варга
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
6
Лоранд Пашка
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
5
Балинт Вечеи
ЦП
28
Карлос Аузки
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
8
Серж Дебле
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
4-3-1-2
90
Дибус
77
Чивич
3
Ммае
15
Ковачевич
2
Уинго
93
Лайдуни
13
Эсити
16
Закариассен
93
Нгуэн
14
Траоре
9
Боли
4-2-2-1-1
35
Мокин
5
Каиров
2
Малый
5
Томашевич
55
Аманович
29
Йованчич
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
91
Бригидо
18
Тошич
37
Сергеев
15
Ковачевич
5
Кнустер
5
Кнустер
15
Ковачевич
93
Нгуэн
28
Аузки
28
Аузки
93
Нгуэн
13
Эсити
10
Лончар
10
Лончар
13
Эсити
16
Закариассен
30
Мерсье
30
Мерсье
16
Закариассен
9
Боли
14
Бэсси
14
Бэсси
9
Боли
29
Жарынбетов
7
Мужиков
7
Мужиков
29
Жарынбетов
91
Бригидо
5
Вукадинович
5
Вукадинович
91
Бригидо
37
Сергеев
8
Дебле
8
Дебле
37
Сергеев
18
Тошич
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
18
Тошич
Остались в запасе
Ференцварош
Тобол
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Богдан
ВР
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
47
Владислав Васильев
АП
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Александр Москаленко
Остались в запасе
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Богдан
ВР
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
Остались в запасе
47
Владислав Васильев
АП
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Александр Москаленко
Статистика матча Ференцварош - Тобол
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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