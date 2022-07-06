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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Динамо Бт
Слован - Динамо Бт: обзор матча 06 июля 2022
Слован
06.07.2022, среда, 21:30
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Динамо Бт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Слован - Динамо Бт
Желтая карточка
И. Шапоньич
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Г. Рехвиашвили
90'
+5
Желтая карточка
Л. Купатадзе
Замена
Д. Холман
️️️️
Ю. Куцка
86'
86'
Замена
Г. Наваловский
️️️️
С. Алтунашвили
Замена
А. Чаврич
️️️️
В. Вайсс
78'
76'
Желтая карточка
Г. Чабрадзе
72'
Замена
М. Радин
️️️️
Ф. Жуниор
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
В. Де Марко
58'
Замена
А. Грин
️️️️
Т. Барсегян
58'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
Э. Рамирес
58'
Желтая карточка
Т. Барсегян
54'
45'
Замена
Г. Рехвиашвили
️️️️
И. Бидзинашвили
42'
Вторая желтая
М. Кобахидзе
26'
Желтая карточка
М. Кобахидзе
1'
Желтая карточка
Б. Тейди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Динамо Бт
13
Лазари Купатадзе
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
7
Владимер Мамучашвили
ПЗ
35
Григол Чабрадзе
ПЗ
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
6
Бенжамин Тейди
ЦФ
18
Ираклий Бидзинашвили
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Слован
1
Адам Грдина
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Давид Холман
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
77
Александар Чаврич
ПВ
20
Ален Мустафич
ЦФ
31
Мартин Трновски
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Динамо Бт
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
7
Милан Радин
ЦП
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
18
Георгий Рехвиашвили
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
4-5-1
1
Чован
81
Де Марко
4
Кашия
14
Абена
17
Медведев
33
Куцка
11
Барсегян
7
Вайсс
17
Жмрхаль
23
Канкава
24
Рамирес
3-2-1-1-3
13
Купатадзе
7
Мамучашвили
16
Азарови
5
35
Чабрадзе
23
Кобахидзе
19
Алтунашвили
22
Давиташвили
50
Жуниор
18
Бидзинашвили
6
Тейди
81
Де Марко
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
81
Де Марко
33
Куцка
8
Холман
8
Холман
33
Куцка
11
Барсегян
25
Грин
25
Грин
11
Барсегян
7
Вайсс
77
Чаврич
77
Чаврич
7
Вайсс
24
Рамирес
8
Шапоньич
8
Шапоньич
24
Рамирес
19
Алтунашвили
88
Наваловский
88
Наваловский
19
Алтунашвили
50
Жуниор
7
Радин
7
Радин
50
Жуниор
18
Бидзинашвили
18
Рехвиашвили
18
Рехвиашвили
18
Бидзинашвили
Остались в запасе
Слован
Динамо Бт
1
Адам Грдина
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
20
Ален Мустафич
ЦФ
31
Мартин Трновски
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
20
Ален Мустафич
ЦФ
31
Мартин Трновски
ЦФ
Остались в запасе
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Статистика матча Слован - Динамо Бт
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
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- : -
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0 : 1
21.11.2026
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2 : 2
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
Информация о матче
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