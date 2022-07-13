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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Бт - Слован
Динамо Бт - Слован: обзор матча 13 июля 2022
Динамо Бт
13.07.2022, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Слован
104'
З. Давиташвили
115'
Т. Барсегян
120+3'
В. Вайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Бт - Слован
120'
+3
ГОЛ! 1:2!
В. Вайсс
115'
ГОЛ! 1:1!
Т. Барсегян
Пас отдал
И. Шапоньич
114'
Замена
А. Мустафич
️️️️
Ю. Куцка
114'
Замена
А. Грин
️️️️
Ю. Медведев
Желтая карточка
З. Давиташвили
113'
113'
Желтая карточка
В. Вайсс
Замена
М. Радин
️️️️
С. Алтунашвили
113'
106'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Л. Паушек
ГОЛ! 1:0!
З. Давиташвили
Пас отдал
В. Мамучашвили
104'
Желтая карточка
Г. Палавандишвили
100'
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
Г. Чабрадзе
85'
Замена
М. Вацадзе
️️️️
Б. Тейди
85'
Желтая карточка
Г. Рехвиашвили
70'
67'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
А. Чаврич
62'
Замена
Т. Барсегян
️️️️
Г. Чакветадзе
Замена
Д. Джигаури
️️️️
И. Бидзинашвили
62'
46'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
Д. Холман
26'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бт
13
Лазари Купатадзе
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
7
Владимер Мамучашвили
ПЗ
35
Григол Чабрадзе
ПЗ
6
Бенжамин Тейди
ОП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
18
Ираклий Бидзинашвили
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Слован
1
Адриан Чован
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
8
Давид Холман
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Динамо Бт
4
Luka Kapianidze
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
14
G. Pantsulaia
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
10
Гуга Палавандишвили
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Слован
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Купатадзе
7
Мамучашвили
18
Рехвиашвили
5
16
Азарови
6
Тейди
35
Чабрадзе
19
Алтунашвили
22
Давиташвили
50
Жуниор
18
Бидзинашвили
4-5-1
1
Чован
17
Медведев
4
Кашия
25
Паушек
14
Абена
23
Канкава
7
Вайсс
8
Холман
30
Чакветадзе
33
Куцка
77
Чаврич
18
Бидзинашвили
70
Джигаури
70
Джигаури
18
Бидзинашвили
19
Алтунашвили
7
Радин
7
Радин
19
Алтунашвили
35
Чабрадзе
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
35
Чабрадзе
6
Тейди
11
Вацадзе
11
Вацадзе
6
Тейди
77
Чаврич
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
77
Чаврич
30
Чакветадзе
11
Барсегян
11
Барсегян
30
Чакветадзе
17
Медведев
25
Грин
25
Грин
17
Медведев
33
Куцка
20
Мустафич
20
Мустафич
33
Куцка
8
Холман
8
Шапоньич
8
Шапоньич
8
Холман
25
Паушек
24
Рамирес
24
Рамирес
25
Паушек
Остались в запасе
Динамо Бт
Слован
4
Luka Kapianidze
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
31
Мартин Трновски
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
4
Luka Kapianidze
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
Остались в запасе
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
31
Мартин Трновски
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Динамо Бт - Слован
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
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Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Информация о матче
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