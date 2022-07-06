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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Шахтер
Марибор - Шахтер: обзор матча 06 июля 2022
Марибор
06.07.2022, среда, 21:15
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марибор - Шахтер
90'
+1
Желтая карточка
Г. Шевченко
Желтая карточка
Я. Репас
85'
85'
Замена
Э. Плакка Фессу
️️️️
Д. Дарбо
Желтая карточка
Р. Кронаветер
81'
Замена
Р. Ширк
️️️️
Р. Батурина
74'
Замена
Р. Кронаветер
️️️️
Н. Цугель
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
32
Неманья Митрович
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
17
Марко Божич
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
77
Иван Брнич
ЦФ
20
Ян Репас
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
6
Ардит Крыми
ОП
24
Заим Диванович
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Марибор
52
Марко Залокар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Игнасио Гуеррико
ЦЗ
80
Мирко Мутавчич
ПЗ
6
Альяж Антолин
ЦП
59
Само Придгар
ЦФ
8
Алекс Пихлер
ЦФ
7
Рок Кронаветер
ЦФ
13
Рок Ширк
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Шахтер
25
Роман Степанов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
4-2-1-3
81
Бергсен
22
Милец
19
Ватсон
20
Сикошек
32
Митрович
45
Макумбу
17
Божич
11
Цугель
9
Батурина
20
Репас
77
Брнич
3-4-1-1-1
41
Плотников
77
Юзепчук
66
Политевич
3
Шатара
99
Шевченко
6
Крыми
24
Диванович
5
Антич
30
Ахмеди
11
Фейжао
98
Дарбо
11
Цугель
7
Кронаветер
7
Кронаветер
11
Цугель
9
Батурина
13
Ширк
13
Ширк
9
Батурина
98
Дарбо
77
Плакка Фессу
77
Плакка Фессу
98
Дарбо
Остались в запасе
Марибор
Шахтер
52
Марко Залокар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Игнасио Гуеррико
ЦЗ
80
Мирко Мутавчич
ПЗ
6
Альяж Антолин
ЦП
59
Само Придгар
ЦФ
8
Алекс Пихлер
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
25
Роман Степанов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
52
Марко Залокар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Игнасио Гуеррико
ЦЗ
80
Мирко Мутавчич
ПЗ
6
Альяж Антолин
ЦП
59
Само Придгар
ЦФ
8
Алекс Пихлер
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Остались в запасе
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
25
Роман Степанов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Марибор - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
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