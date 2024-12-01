01.12.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
32
Черник
12
Гружевский
90
Кукушкин
28
Янковский
15
Бурко
99
Зеньков
77
Сотников
88
Ковалевич
29
Денисюк
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
4-5-1
54
Генералов
22
Лукашов
23
Дунаев
26
Юркевич
16
Алисейко
55
Краснов
17
77
37
20
Бордуков
69
Капов
55
Краснов
17
Александрович
17
Александрович
55
Краснов
16
Алисейко
11
11
16
Алисейко
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
35
Игорь Малащицкий
ВР
88
Павел Дубовский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
43
Денис Садовский
ВР
30
Timur Filipenko
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
8
Даниил Виговский
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
88
Павел Дубовский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Остались в запасе
43
Денис Садовский
ВР
30
Timur Filipenko
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
8
Даниил Виговский
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Шахтер - Днепр
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Днепра», 30-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Днепр»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fоnbet».
Источник: «Бомбардир»