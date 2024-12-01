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  • «Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 12:50
Шахтер
01.12.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Днепр
84' В. Кабышев
39' А. Дунаев 72' К. Капов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
55
Никита Краснов
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
37
Ruslan Margiev
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
88
Павел Дубовский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Днепр
43
Денис Садовский
ВР
30
Timur Filipenko
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
4-2-3-1
32
Черник
12
Гружевский
90
Кукушкин
28
Янковский
15
Бурко
99
Зеньков
77
Сотников
88
Ковалевич
29
Денисюк
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
4-5-1
54
Генералов
22
Лукашов
23
Дунаев
26
Юркевич
16
Алисейко
55
Краснов
17
77
37
20
Бордуков
69
Капов
55
Краснов
17
Александрович
17
Александрович
55
Краснов
16
Алисейко
11
11
16
Алисейко
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
35
Игорь Малащицкий
ВР
88
Павел Дубовский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
43
Денис Садовский
ВР
30
Timur Filipenko
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
8
Даниил Виговский
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
88
Павел Дубовский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Остались в запасе
43
Денис Садовский
ВР
30
Timur Filipenko
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
8
Даниил Виговский
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Шахтер - Днепр
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Днепра», 30-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Днепр»

«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Днепр Шахтер
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