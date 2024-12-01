Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Днепра», 30-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Днепр»