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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Шахтер
Торпедо-БелАЗ - Шахтер: обзор матча 26 ноября 2024
Торпедо-БелАЗ
26.11.2024, вторник, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
86'
А. Залеский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Шахтер
Замена
Н. Пацко
️️️️
А. Шукуров
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Залеский
Пас отдал
А. Шукуров
86'
Замена
А. Кобет
️️️️
А. Ковалев
80'
80'
Замена
М. Буланов
️️️️
Д. Ковалевич
61'
Пенальти не реализован!
Д. Ковалевич
Замена
В. Побудей
️️️️
Т. Шарковский
55'
Замена
М. Скавыш
️️️️
И. Василевич
55'
Замена
А. Бутаревич
️️️️
А. Ксенофонтов
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Абрамович
11
Левицкий
13
Залеский
5
Бурко
27
Нечаев
6
Мякиш
10
Шарковский
80
Ксенофонтов
10
Шукуров
17
Ковалев
25
Василевич
4-2-3-1
32
Черник
90
Кукушкин
15
Бурко
28
Янковский
12
Гружевский
99
Зеньков
77
Сотников
17
Мартинкевич
29
Денисюк
88
Ковалевич
23
Ковалевич
80
Ксенофонтов
44
Бутаревич
44
Бутаревич
80
Ксенофонтов
10
Шарковский
30
Побудей
30
Побудей
10
Шарковский
10
Шукуров
29
Пацко
29
Пацко
10
Шукуров
17
Ковалев
9
Кобет
9
Кобет
17
Ковалев
25
Василевич
15
Скавыш
15
Скавыш
25
Василевич
88
Ковалевич
99
Буланов
99
Буланов
88
Ковалевич
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Шахтер
25
Тимофей Юрасов
ВР
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
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