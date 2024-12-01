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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 01 декабря 2024
Шахтер
01.12.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Днепр
84'
В. Кабышев
39'
А. Дунаев
72'
К. Капов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Днепр
90'
+5
Желтая карточка
G. Brito
Красная карточка
М. Бурко
90'
+3
89'
Замена
А. Александрович
️️️️
Н. Краснов
ГОЛ! 1:2!
В. Кабышев
Пас отдал
Д. Ковалевич
84'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Капов
71'
Желтая карточка
А. Дунаев
Желтая карточка
Д. Гружевский
56'
56'
Желтая карточка
П. Бордуков
46'
Замена
N. Sobolev
️️️️
Д. Алисейко
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Юркевич
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Дунаев
Пас отдал
Н. Краснов
36'
Желтая карточка
Д. Алисейко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
55
Никита Краснов
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
37
Ruslan Margiev
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
88
Павел Дубовский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
30
Timur Filipenko
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
4-2-3-1
32
Черник
12
Гружевский
90
Кукушкин
28
Янковский
15
Бурко
99
Зеньков
77
Сотников
88
Ковалевич
29
Денисюк
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
4-5-1
54
Генералов
22
Лукашов
23
Дунаев
26
Юркевич
16
Алисейко
55
Краснов
17
77
37
20
Бордуков
69
Капов
55
Краснов
17
Александрович
17
Александрович
55
Краснов
16
Алисейко
11
11
16
Алисейко
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
35
Игорь Малащицкий
ВР
88
Павел Дубовский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
16
Денис Садовский
ВР
30
Timur Filipenko
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
8
Даниил Виговский
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
88
Павел Дубовский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
19
Владислав Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
30
Timur Filipenko
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
8
Даниил Виговский
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Шахтер - Днепр
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Днепр
- : -
06.03.2027
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
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