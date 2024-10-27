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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Минск
Шахтер - Минск: обзор матча 27 октября 2024
Шахтер
27.10.2024, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Минск
35'
Р. Печура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Минск
90'
+3
Замена
Г. Кривцов
️️️️
Е. Малашевич
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Печура
Пас отдал
Е. Малашевич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
10
Андрей Кабышев
АП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
3
Огнен Мажич
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
9
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
4-2-3-1
32
Черник
12
Гружевский
28
Янковский
79
Свириденко
44
Шестиловский
99
Зеньков
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
3-1-1-3-2
30
Гутор
18
Михаленко
5
Жевнеров
7
Туманов
10
Лисакович
10
Земко
7
Малашевич
47
Васильев
81
Печура
10
Забелин
30
Джимет
7
Малашевич
44
Кривцов
44
Кривцов
7
Малашевич
Остались в запасе
Шахтер
Минск
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
10
Андрей Кабышев
АП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Огнен Мажич
ЦЗ
9
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
10
Андрей Кабышев
АП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Огнен Мажич
ЦЗ
9
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Шахтер - Минск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
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