10.11.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Шахтер
3-2-1-3-1
32
Черник
15
Бурко
14
Лукашевич
28
Янковский
12
Гружевский
25
Макаренко
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
29
Денисюк
23
Ковалевич
3-2-2-1-2
21
Нечаев
4
Ращеня
3
Матвейчик
3
Чаговец
15
Яцкевич
16
Заяц
20
Алиу
42
Абдуллахи
37
Давискиба
11
Эффаге
11
Антилевский
88
Ковалевич
99
Буланов
99
Буланов
88
Ковалевич
20
Алиу
30
Трояков
30
Трояков
20
Алиу
3
Матвейчик
7
Нето
7
Нето
3
Матвейчик
Остались в запасе
Шахтер
Гомель
88
Павел Дубовский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
44
Станислав Клещук
ВР
17
Андрей Потапенко
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
88
Павел Дубовский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
17
Андрей Потапенко
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Шахтер - Гомель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Гомель», 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Гомель»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»