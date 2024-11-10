Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 14:50
Шахтер
10.11.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Гомель
49' А. Антилевский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
20
Лукуман Алиу
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Шахтер
88
Павел Дубовский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
7
Фернандо Нето
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
3-2-1-3-1
32
Черник
15
Бурко
14
Лукашевич
28
Янковский
12
Гружевский
25
Макаренко
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
29
Денисюк
23
Ковалевич
3-2-2-1-2
21
Нечаев
4
Ращеня
3
Матвейчик
3
Чаговец
15
Яцкевич
16
Заяц
20
Алиу
42
Абдуллахи
37
Давискиба
11
Эффаге
11
Антилевский
88
Ковалевич
99
Буланов
99
Буланов
88
Ковалевич
20
Алиу
30
Трояков
30
Трояков
20
Алиу
3
Матвейчик
7
Нето
7
Нето
3
Матвейчик
Остались в запасе
Шахтер
Гомель
88
Павел Дубовский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
44
Станислав Клещук
ВР
17
Андрей Потапенко
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
88
Павел Дубовский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
17
Андрей Потапенко
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Шахтер - Гомель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Гомель», 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Гомель»

«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Шахтер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+