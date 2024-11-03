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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Шахтер
Нафтан - Шахтер: обзор матча 03 ноября 2024
Нафтан
03.11.2024, воскресенье, 13:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Шахтер
Замена
А. Щадин
️️️️
М. Кингу
77'
64'
Желтая карточка
М. Бурко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Харитонович
88
Драбатович
3
Кучинский
5
Лебедев
23
Кингу
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
11
Пранович
31
Лопаго
10
Папарига
4-2-3-1
32
Черник
25
Макаренко
15
Бурко
28
Янковский
12
Гружевский
99
Зеньков
77
Сотников
29
Денисюк
19
Кабышев
88
Ковалевич
23
Ковалевич
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
Остались в запасе
Нафтан
Шахтер
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Нафтан - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
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