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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Гомель
Шахтер - Гомель: обзор матча 10 ноября 2024
Шахтер
10.11.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Гомель
49'
А. Антилевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Гомель
87'
Замена
Е. Трояков
️️️️
Л. Алиу
83'
Желтая карточка
А. Нечаев
Замена
М. Буланов
️️️️
Д. Ковалевич
78'
74'
Замена
Ф. Нето
️️️️
С. Матвейчик
68'
Желтая карточка
А. Антилевский
64'
Желтая карточка
И. Ращеня
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Антилевский
Желтая карточка
И. Лукашевич
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
20
Лукуман Алиу
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Шахтер
88
Павел Дубовский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
25
Фернандо Нето
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
3-2-1-3-1
32
Черник
15
Бурко
14
Лукашевич
28
Янковский
12
Гружевский
25
Макаренко
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
29
Денисюк
23
Ковалевич
3-2-2-1-2
21
Нечаев
4
Ращеня
3
Матвейчик
3
Чаговец
15
Яцкевич
16
Заяц
20
Алиу
42
Абдуллахи
37
Давискиба
11
Эффаге
11
Антилевский
88
Ковалевич
99
Буланов
99
Буланов
88
Ковалевич
20
Алиу
30
Трояков
30
Трояков
20
Алиу
3
Матвейчик
25
Нето
25
Нето
3
Матвейчик
Остались в запасе
Шахтер
Гомель
88
Павел Дубовский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
44
Станислав Клещук
ВР
17
Андрей Потапенко
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
88
Павел Дубовский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
17
Андрей Потапенко
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Шахтер - Гомель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
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