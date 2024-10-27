27.10.2024, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
32
Черник
12
Гружевский
28
Янковский
79
Свириденко
44
Шестиловский
99
Зеньков
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
3-1-1-3-2
30
Гутор
18
Михаленко
5
Жевнеров
7
Туманов
10
Лисакович
10
Земко
7
Малашевич
47
Васильев
81
Печура
10
Забелин
30
Джимет
7
Малашевич
44
Кривцов
44
Кривцов
7
Малашевич
Остались в запасе
Шахтер
Минск
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
10
Андрей Кабышев
АП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Огнен Мажич
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
10
Андрей Кабышев
АП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Огнен Мажич
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Шахтер - Минск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Минска», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Минск»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»