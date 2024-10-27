Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 16:50
Шахтер
27.10.2024, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Минск
35' Р. Печура
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
10
Андрей Кабышев
АП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
3
Огнен Мажич
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
4-2-3-1
32
Черник
12
Гружевский
28
Янковский
79
Свириденко
44
Шестиловский
99
Зеньков
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
3-1-1-3-2
30
Гутор
18
Михаленко
5
Жевнеров
7
Туманов
10
Лисакович
10
Земко
7
Малашевич
47
Васильев
81
Печура
10
Забелин
30
Джимет
7
Малашевич
44
Кривцов
44
Кривцов
7
Малашевич
Остались в запасе
Шахтер
Минск
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
10
Андрей Кабышев
АП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Огнен Мажич
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
10
Андрей Кабышев
АП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Огнен Мажич
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Шахтер - Минск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Минска», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Минск»

«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Шахтер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+