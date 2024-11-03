Нафтан
03.11.2024, воскресенье, 13:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
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Шахтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
22
Kingu Yallet
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
13
Maksim Burko
ЦЗ
80
Кирилл Янковский
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
49
Андрей Денисюк
АП
17
Владислав Кабышев
АП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
20
Anton Susha
ЦФ
21
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
19
Илья Свириденко
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
71
Egor Grivenev
ЦФ
91
Mark Bulanov
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Харитонович
5
Лебедев
22
88
Драбатович
4
Кучинский
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
11
Пранович
31
Лопаго
10
Папарига
4-2-3-1
32
Черник
2
Макаренко
13
80
Янковский
12
Гружевский
99
Зеньков
77
Сотников
49
Денисюк
17
Кабышев
88
Ковалевич
23
Ковалевич
22
92
Щадин
92
Щадин
22
Остались в запасе
Нафтан
Шахтер
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
20
Anton Susha
ЦФ
21
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
35
Игорь Малащицкий
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
19
Илья Свириденко
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
71
Egor Grivenev
ЦФ
91
Mark Bulanov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
20
Anton Susha
ЦФ
21
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
19
Илья Свириденко
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
10
Андрей Кабышев
АП
71
Egor Grivenev
ЦФ
91
Mark Bulanov
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Нафтан - Шахтер
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Шахтера», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».