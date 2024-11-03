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    • «Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

    «Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

    Нафтан
    03.11.2024, воскресенье, 13:00
    Беларусь. Высшая лига, 27 тур
    0 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Шахтер
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Нафтан
    13
    Алексей Харитонович
    ВР
    5
    Андрей Лебедев
    ЦЗ
    4
    Александр Кучинский
    ЦЗ
    22
    Kingu Yallet
    ЦЗ
    88
    Артем Драбатович
    ЦЗ
    52
    Егор Кресс
    ОП
    7
    Михаил Колядко
    ЦП
    17
    Антон Сучков
    ЛВ
    11
    Игнат Пранович
    ПВ
    10
    Роман Папарига
    ЦФ
    31
    Джосфат Лопаго
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Шахтер
    32
    Сергей Черник
    ВР
    12
    Денис Гружевский
    ЛЗ
    13
    Maksim Burko
    ЦЗ
    80
    Кирилл Янковский
    ЦЗ
    2
    Андрей Макаренко
    ПЗ
    99
    Иван Зеньков
    ЦП
    77
    Николай Сотников
    ЦП
    49
    Андрей Денисюк
    АП
    17
    Владислав Кабышев
    АП
    88
    Денис Ковалевич
    ЛВ
    23
    Максим Ковалевич
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Подпалый
    Нафтан
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    6
    Kirill Kovsh
    ЦЗ
    33
    Георгий Эрмидис
    ОП
    23
    Ivan Tikhonov
    ЦП
    92
    Артем Щадин
    АП
    20
    Anton Susha
    ЦФ
    21
    M. Zhitnev (pen.)
    ЦФ
    99
    Marat Kalinchenko
    ЦФ
    Шахтер
    35
    Игорь Малащицкий
    ВР
    4
    Семен Шестиловский
    ЦЗ
    19
    Илья Свириденко
    ЦЗ
    22
    Dmitriy Shulyak
    ЦЗ
    10
    Андрей Кабышев
    АП
    71
    Egor Grivenev
    ЦФ
    91
    Mark Bulanov
    ЦФ
    4-1-1-2-2
    13
    Харитонович
    5
    Лебедев
    22
    88
    Драбатович
    4
    Кучинский
    52
    Кресс
    7
    Колядко
    17
    Сучков
    11
    Пранович
    31
    Лопаго
    10
    Папарига
    4-2-3-1
    32
    Черник
    2
    Макаренко
    13
    80
    Янковский
    12
    Гружевский
    99
    Зеньков
    77
    Сотников
    49
    Денисюк
    17
    Кабышев
    88
    Ковалевич
    23
    Ковалевич
    22
    92
    Щадин
    92
    Щадин
    22
    Остались в запасе
    Нафтан
    Шахтер
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    6
    Kirill Kovsh
    ЦЗ
    33
    Георгий Эрмидис
    ОП
    23
    Ivan Tikhonov
    ЦП
    20
    Anton Susha
    ЦФ
    21
    M. Zhitnev (pen.)
    ЦФ
    99
    Marat Kalinchenko
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    35
    Игорь Малащицкий
    ВР
    4
    Семен Шестиловский
    ЦЗ
    19
    Илья Свириденко
    ЦЗ
    22
    Dmitriy Shulyak
    ЦЗ
    10
    Андрей Кабышев
    АП
    71
    Egor Grivenev
    ЦФ
    91
    Mark Bulanov
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Подпалый
    Остались в запасе
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    6
    Kirill Kovsh
    ЦЗ
    33
    Георгий Эрмидис
    ОП
    23
    Ivan Tikhonov
    ЦП
    20
    Anton Susha
    ЦФ
    21
    M. Zhitnev (pen.)
    ЦФ
    99
    Marat Kalinchenko
    ЦФ
    Остались в запасе
    35
    Игорь Малащицкий
    ВР
    4
    Семен Шестиловский
    ЦЗ
    19
    Илья Свириденко
    ЦЗ
    22
    Dmitriy Shulyak
    ЦЗ
    10
    Андрей Кабышев
    АП
    71
    Egor Grivenev
    ЦФ
    91
    Mark Bulanov
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Главный тренер
    Сергей Подпалый
    Статистика матча Нафтан - Шахтер
    1
    Желтые карточки
    0
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Шахтера», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 13:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан»«Шахтер»

    «Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 12:04
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