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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Марибор
Шахтер - Марибор: обзор матча 13 июля 2022
Шахтер
13.07.2022, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Марибор
12'
Р. Батурина
56'
Р. Батурина
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Марибор
Желтая карточка
С. Политевич
90'
86'
Замена
А. Пихлер
️️️️
М. Божич
71'
Замена
Р. Ширк
️️️️
Р. Батурина
63'
Замена
И. Гуеррико
️️️️
Н. Цугель
Замена
М. Скавыш
️️️️
В. Фейжао
61'
Замена
Н. Корзун
️️️️
В. Ахмеди
59'
56'
ГОЛ! 0:2!
Р. Батурина
Пас отдал
М. Божич
Замена
Э. Плакка Фессу
️️️️
Г. Шевченко
46'
39'
Желтая карточка
Н. Цугель
Желтая карточка
М. Шатара
35'
Желтая карточка
Н. Антич
27'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Батурина
Пас отдал
Я. Репас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
6
Ардит Крыми
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
11
Витор Фейжао
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
32
Неманья Митрович
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
17
Марко Божич
ЛП
77
Иван Брнич
ЛВ
20
Ян Репас
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Шахтер
25
Роман Степанов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
28
Павел Забелин
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Марибор
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
42
Вид Кодерман
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
80
Мирко Мутавчич
ПЗ
10
Даниэль Штурм
ЛВ
8
Алекс Пихлер
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
6
Альяж Антолин
ЦП
13
Рок Ширк
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
4-2-2-1-1
41
Плотников
5
Антич
77
Юзепчук
3
Шатара
99
Шевченко
24
Диванович
6
Крыми
30
Ахмеди
11
Фейжао
11
Иванович
98
Дарбо
4-3-2-1
81
Бергсен
32
Митрович
22
Милец
19
Ватсон
20
Сикошек
20
Репас
45
Макумбу
17
Божич
11
Цугель
77
Брнич
9
Батурина
30
Ахмеди
18
Корзун
18
Корзун
30
Ахмеди
11
Фейжао
15
Скавыш
15
Скавыш
11
Фейжао
99
Шевченко
77
Плакка Фессу
77
Плакка Фессу
99
Шевченко
11
Цугель
3
Гуеррико
3
Гуеррико
11
Цугель
17
Божич
8
Пихлер
8
Пихлер
17
Божич
9
Батурина
13
Ширк
13
Ширк
9
Батурина
Остались в запасе
Шахтер
Марибор
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
25
Роман Степанов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
28
Павел Забелин
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
80
Мирко Мутавчич
ПЗ
7
Рок Кронаветер
ЦП
6
Альяж Антолин
ЦП
10
Даниэль Штурм
ЛВ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
25
Роман Степанов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
28
Павел Забелин
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
80
Мирко Мутавчич
ПЗ
7
Рок Кронаветер
ЦП
6
Альяж Антолин
ЦП
10
Даниэль Штурм
ЛВ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Шахтер - Марибор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Информация о матче
Стадион:
Нью Сакарья
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