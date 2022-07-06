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Лига чемпионов 2026/2027
Буде-Глимт - КИ Клаксвик
Буде-Глимт - КИ Клаксвик: обзор матча 06 июля 2022
Буде-Глимт
06.07.2022, среда, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
КИ Клаксвик
11'
В. Бонифаци
31'
В. Бонифаци
58'
В. Бонифаци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - КИ Клаксвик
90'
+2
Замена
Й. Даниэльсен
️️️️
Й. Бьярталид
Замена
Г. Ветти
️️️️
У. Ветлесен
85'
85'
Замена
А. Фредриксберг
️️️️
П. Клеттскард
Замена
Р. Эспейор
️️️️
В. Бонифаци
76'
71'
Желтая карточка
М. Миккельсен
Замена
Д. Сери
️️️️
Б. Матиас Мое
63'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Бонифаци
58'
Замена
С. Серли
️️️️
О. Сольбаккен
46'
ГОЛ! 2:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
О. Сольбаккен
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Б. Матиас Мое
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
КИ Клаксвик
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
14
Рене Юнсен
ЦП
2
Патрик Да Силва
ЦП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
5
Jesper Brinck
ЦФ
5
Дени Павлович
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
32
Клаэс Кронберг
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
КИ Клаксвик
22
Одмар Фэре
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
7
Арни Фредриксберг
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
3-4-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
5
Вембангомо
18
Мое
18
Хаген
14
Салтнес
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
22
Бонифаци
2-3-1-4
8
Андреасен
23
Ватнсдаль
14
Юнсен
2
Да Силва
10
Бьярталид
6
Миккельсен
32
Кронберг
9
Клеттскард
5
Павлович
5
18
Мое
5
Сери
5
Сери
18
Мое
9
Сольбаккен
10
Серли
10
Серли
9
Сольбаккен
22
Бонифаци
11
Эспейор
11
Эспейор
22
Бонифаци
10
Ветлесен
18
Ветти
18
Ветти
10
Ветлесен
10
Бьярталид
23
Даниэльсен
23
Даниэльсен
10
Бьярталид
9
Клеттскард
7
Фредриксберг
7
Фредриксберг
9
Клеттскард
Остались в запасе
Буде-Глимт
КИ Клаксвик
22
Джоэль Мвука
ПВ
45
Маркус Андерсен
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
22
Одмар Фэре
ЦЗ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
45
Маркус Андерсен
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Остались в запасе
22
Одмар Фэре
ЦЗ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Буде-Глимт - КИ Клаксвик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Информация о матче
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