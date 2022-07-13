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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
КИ Клаксвик - Буде-Глимт
КИ Клаксвик - Буде-Глимт: обзор матча 13 июля 2022
КИ Клаксвик
13.07.2022, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Буде-Глимт
12'
М. Миккельсен
55'
В. Бонифаци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол КИ Клаксвик - Буде-Глимт
Замена
A. Holvad
️️️️
К. Кронберг
76'
Желтая карточка
Х. Ватнсдаль
72'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бонифаци
ГОЛ! 1:0!
М. Миккельсен
Пас отдал
К. Кронберг
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
13
Mathias Rosenørn
ВР
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
14
Рене Юнсен
ЦП
2
Патрик Да Силва
ЦП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
5
Jesper Brinck
ЦФ
5
Дени Павлович
ЦФ
32
Клаэс Кронберг
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
КИ Клаксвик
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
10
Valerijs Sabala
ЦФ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
7
Арни Фредриксберг
ЦФ
30
Anders Holvad
ЦФ
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
2-3-1-4
13
23
Ватнсдаль
8
Андреасен
14
Юнсен
2
Да Силва
10
Бьярталид
6
Миккельсен
9
Клеттскард
32
Кронберг
5
Павлович
5
3-3-2-2
12
Хайкин
5
Вембангомо
22
Хейбротен
2
Сампстед
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
7
Коомсон
22
Мвука
38
Амундсен
22
Бонифаци
32
Кронберг
30
30
32
Кронберг
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Буде-Глимт
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
10
Valerijs Sabala
ЦФ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
7
Арни Фредриксберг
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
45
Маркус Андерсен
ВР
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
10
Valerijs Sabala
ЦФ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
7
Арни Фредриксберг
ЦФ
Остались в запасе
45
Маркус Андерсен
ВР
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча КИ Клаксвик - Буде-Глимт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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