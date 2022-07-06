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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ХИК - РФШ
ХИК - РФШ: обзор матча 06 июля 2022
ХИК
06.07.2022, среда, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
РФШ
11'
М. Мартич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ХИК - РФШ
90'
+2
Замена
Р. Варславанс
️️️️
К. Фрайсенбихлер
Замена
К. Терхо
️️️️
П. Сойри
84'
83'
Желтая карточка
В. Сорокинс
Замена
П. Хетемай
️️️️
М. Мартич
75'
Желтая карточка
М. Пелтола
49'
47'
Желтая карточка
А. Зюзинс
Желтая карточка
С. Вяяняйнен
15'
11'
Желтая карточка
В. Ягодинскис
ГОЛ! 1:0!
М. Мартич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
23
Конор Азар
ВР
13
Луис Карлос Мурильо
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
17
Мануэль Мартич
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
25
Боян Радулович
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
27
Артту Хосконен
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
РФШ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
43
Жига Липусчек
ЦФ
28
Виталий Ягодинскис
ЦФ
26
Стефан Панич
ЦФ
24
Томислав Сарич
ЦФ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
37
Атому Танака
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
РФШ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
14
Ренарс Варславанс
ПВ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
3-1-3-3
23
Азар
13
Мурильо
22
Райтала
5
Тенхо
2
Пелтола
17
Мартич
6
Вяяняйнен
23
Сойри
27
Хосконен
21
Олусанья
25
Радулович
2-1-1-5
35
Сорокинс
25
Мареш
17
Зюзинс
16
Сантана
28
Ягодинскис
30
Фрайсенбихлер
1
Черняускас
24
Сарич
26
Панич
17
Мартич
56
Хетемай
56
Хетемай
17
Мартич
23
Сойри
17
Терхо
17
Терхо
23
Сойри
30
Фрайсенбихлер
14
Варславанс
14
Варславанс
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
ХИК
РФШ
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
2
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Остались в запасе
2
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча ХИК - РФШ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
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