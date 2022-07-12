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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РФШ - ХИК
РФШ - ХИК: обзор матча 12 июля 2022
РФШ
12.07.2022, вторник, 18:30
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
ХИК
48'
А. Зюзинс
56'
С. Панич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РФШ - ХИК
109'
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
Э. Стужлис
️️️️
А. Илич
105'
Желтая карточка
Т. Сарич
102'
101'
Замена
К. Терхо
️️️️
Д. Браун
82'
Желтая карточка
М. Тенхо
Желтая карточка
П. Мареш
76'
76'
Замена
Ф. Серраренс
️️️️
Э. Олусанья
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
66'
ГОЛ! 2:0!
С. Панич
Пас отдал
П. Мареш
56'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
А. Зюзинс
56'
54'
Замена
С. Хостикка
️️️️
М. Пелтола
ГОЛ! 1:0!
А. Зюзинс
Пас отдал
Э. Сантана
48'
Желтая карточка
А. Джатта
39'
Желтая карточка
А. Зюзинс
29'
Желтая карточка
Ж. Липусчек
21'
19'
Замена
Э. Олусанья
️️️️
П. Сойри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
77
Йован Влалукин
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
6
Альфусайни Джатта
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
23
Андрей Илич
ЦФ
24
Томислав Сарич
ЦФ
26
Стефан Панич
ЦФ
43
Жига Липусчек
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
ХИК
23
Конор Азар
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
27
Артту Хосконен
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
РФШ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
99
Глебс Жалейко
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
3-2-1-4
1
Штейнборс
77
Влалукин
25
Мареш
28
Ягодинскис
6
Джатта
17
Зюзинс
16
Сантана
23
Илич
43
Липусчек
26
Панич
24
Сарич
2-1-3-1-2
23
Азар
5
Тенхо
22
Райтала
2
Пелтола
6
Вяяняйнен
56
Хетемай
23
Сойри
24
Браун
25
Радулович
27
Хосконен
23
Илич
21
Стужлис
21
Стужлис
23
Илич
17
Зюзинс
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
17
Зюзинс
24
Браун
17
Терхо
17
Терхо
24
Браун
2
Пелтола
7
Хостикка
7
Хостикка
2
Пелтола
23
Сойри
21
Олусанья
21
Олусанья
23
Сойри
Олусанья
44
Серраренс
44
Серраренс
Олусанья
Остались в запасе
РФШ
ХИК
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
99
Глебс Жалейко
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
30
Якоб Таннандер
ВР
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
3
Янне Саксела
ПП
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
99
Глебс Жалейко
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
3
Янне Саксела
ПП
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча РФШ - ХИК
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
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