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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викингур - Европа
Викингур - Европа: обзор матча 06 июля 2022
Викингур
06.07.2022, среда, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Европа
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Викингур - Европа
Замена
А. Ольсен
️️️️
А. Свенссон
66'
Желтая карточка
А. Свенссон
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Бардур Рейнатред
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Atli Gregersen
ЦЗ
8
Bergur Gregersen
ЦЗ
12
Bárður Hansen
ЦЗ
10
Солви Ватнхамар
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
5
Ноа Мнени
ЦП
15
Géza Dávid Turi
ЦП
18
Арнбьорн Свенссон
ЦП
7
Якуп Йохансен
ЦФ
Европа
1
Брэдли Банда
ВР
3
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
6
Manuel Sanchez
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
14
Sergio Jimenez Sanchez
ЦФ
Викингур
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
22
Ari Olsen
ЦЗ
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
99
Martin Klein Joensen
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
11
Андреас Ольсен
ЦФ
17
Finnur Justinussen
ЦФ
Европа
1
Кристиан Лопес
ВР
9
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
22
Juan Luis Becerra Gallego
ЦФ
4-5-1
1
Рейнатред
6
Ватнхамар
8
12
4
11
Бардарсон
5
Мнени
15
18
Свенссон
10
Ватнхамар
7
Йохансен
2-2-1
1
Банда
3
Оливейро
2
Джолли
6
8
Хассан
14
18
Свенссон
11
Ольсен
11
Ольсен
18
Свенссон
Остались в запасе
Викингур
Европа
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
22
Ari Olsen
ЦЗ
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
99
Martin Klein Joensen
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
17
Finnur Justinussen
ЦФ
1
Кристиан Лопес
ВР
9
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
22
Juan Luis Becerra Gallego
ЦФ
Остались в запасе
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
22
Ari Olsen
ЦЗ
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
99
Martin Klein Joensen
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
17
Finnur Justinussen
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Лопес
ВР
9
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
22
Juan Luis Becerra Gallego
ЦФ
Статистика матча Викингур - Европа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Викингур
2 : 0
18.10.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Б68 Тофтир
1 : 2
11.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Викингур
3 : 3
19.09.2026
Вестур
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
0 : 5
09.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Европа
2 : 3
20.07.2023
Дукаджини
Лига конференций, 1 раунд
Дукаджини
2 : 1
13.07.2023
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
1 : 2
14.07.2022
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