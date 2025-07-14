15 июля на стадионе «Европа Пойнт» в Гибралтаре состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Линкольном» и «Викингуром Гота». В первой встрече «Линкольн» одержал волевую победу 3:2 и теперь постарается развить успех на домашнем поле.

«Линкольн»

Клуб из Гибралтара впечатляет своей формой. Команда выиграла 8 матчей подряд, демонстрируя доминирующую игру как в национальном чемпионате, так и в еврокубках. В 5 последних матчах «Линкольн» забил 13 голов – в среднем 2.6 за игру. При этом оборона также на высоте: всего 2 пропущенных мяча за 5 игр, а в 5 из последних 7 матчей команда сохраняла ворота «сухими». Особенно уверенно «Линкольн» играет дома, где не только побеждает, но и контролирует темп игры с первых минут.

«Викингур Гота»

Фарерская команда подаeт признаки стабильности, особенно в еврокубковых выездах: 6 из 8 последних матчей вне дома в Лиге чемпионов – без поражений. В последних 5 матчах «Викингур» забил 7 голов (1.4 за игру), но и пропустил 6, включая 3 в домашнем матче против «Линкольна». Команда регулярно забивает (в 9 из 11 последних встреч), но часто допускает ошибки в защите – пропускает в 4 последних матчах подряд. Это создаeт риск в условиях необходимости отыгрыша после поражения дома.

Факты о командах

«Линкольн»

Победа в 8 последних матчах

В 5 последних играх: 13 голов забито, 2 пропущено

Средняя результативность – 2.6 гола за игру

Пропускает всего 0.4 гола в среднем за матч

Не пропускает в 5 из 7 последних игр

Забивает в 9 матчах подряд

«Викингур Гота»

Не проигрывает в 6 из 8 выездных матчей Лиги чемпионов

В 5 последних матчах: 7 голов забито, 6 пропущено

Средняя результативность – 1.4 гола за игру

Пропускает 1.2 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в 4 играх подряд

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Прогноз на матч «Линкольн» – «Викингур Гота»

После результативной победы в гостях, «Линкольн» подходит к матчу фаворитом. Домашняя форма команды внушает доверие, и при текущем уровне атакующей игры клуб способен вновь забить как минимум дважды. «Викингур» наверняка пойдeт вперeд, что создаст пространства в защите. При этом и гости могут отличиться, учитывая их стабильную результативность.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Линкольна».

Рекомендованные ставки: