Суперлига будет транслировать матчи бесплатно

Генеральный директор европейской Суперлиги Бернд Райхарт сообщил некоторые подробности о трансляциях матчей и выплат участникам.

«Для болельщиков мы предлагаем бесплатный показ всех матчей Суперлиги. Клубам гарантированы доходы и солидарные выплаты», – сказал он.