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Суперлига будет транслировать матчи бесплатно

21 декабря 2023, 14:26
1

Генеральный директор европейской Суперлиги Бернд Райхарт сообщил некоторые подробности о трансляциях матчей и выплат участникам.

«Для болельщиков мы предлагаем бесплатный показ всех матчей Суперлиги. Клубам гарантированы доходы и солидарные выплаты», – сказал он.

  • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
  • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
  • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

Источник: страница A22 Sports в соцсети X
Европа
Комментарии (1)
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Garrincha58
1703160699
а с нас скажем ОККО или им подобные организации типа НТВ+ будут драть за трансляцию этих матчей
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