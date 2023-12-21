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    Суперлига будет транслировать матчи бесплатно

    Генеральный директор европейской Суперлиги Бернд Райхарт сообщил некоторые подробности о трансляциях матчей и выплат участникам.

    «Для болельщиков мы предлагаем бесплатный показ всех матчей Суперлиги. Клубам гарантированы доходы и солидарные выплаты», – сказал он.

    • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

    Источник: страница A22 Sports в соцсети X

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18280

      Garrincha58 3 минуты назад

      а с нас скажем ОККО или им подобные организации типа НТВ+ будут драть за трансляцию этих матчей

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      Рейтинг: +17557

      Алексей З 21 минуту назад

      Напомните , где бесплатный сыр ?

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