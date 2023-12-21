Суперлига будет транслировать матчи бесплатно

Генеральный директор европейской Суперлиги Бернд Райхарт сообщил некоторые подробности о трансляциях матчей и выплат участникам.
«Для болельщиков мы предлагаем бесплатный показ всех матчей Суперлиги. Клубам гарантированы доходы и солидарные выплаты», – сказал он.
- Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
- Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
- В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
Источник: страница A22 Sports в соцсети X