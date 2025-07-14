Второй матч между «Линкольном» и «Викингуром» обещает быть результативным – первая игра завершилась победой гибралтарцев со счeтом 3:2. Оба клуба любят и умеют атаковать, что отражается в их статистике.

«Линкольн»

Команда на ходу: 8 побед подряд, в среднем 2.6 гола за игру и всего 0.4 пропущенных. В 9 последних матчах «Линкольн» неизменно забивает, а в пяти из семи игр сохраняет ворота сухими. Дома играет уверенно, с акцентом на быстрые атаки и компактную оборону.

«Викингур Гота»

Фарерцы нестабильны, особенно в защите – 6 пропущенных мячей в пяти матчах. Однако атака действует достойно: в 9 из 11 последних игр команда отличалась голами. В гостях в Лиге чемпионов «Викингур» способен на борьбу, но всe чаще уступает в классе.

Прогноз на матч

Учитывая форму «Линкольна» и слабую оборону гостей, хозяева снова имеют отличные шансы отличиться минимум дважды.

Вероятность захода – около 64%, потому что:

«Линкольн» забивает 2.6 мяча за игру;

«Викингур» пропускает в 4 последних матчах;

первая игра завершилась с пятью голами.

Рекомендация: ставка на индивидуальный тотал «Линкольна» больше 1.5 – коэффициент 1.82.