Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Европа - Викингур
Европа - Викингур: обзор матча 14 июля 2022
Европа
14.07.2022, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Викингур
73'
S. Jimenez Sanchez
19'
С. Ватнхамар
45+1'
С. Ватнхамар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Европа - Викингур
Желтая карточка
F. Paul
88'
74'
Замена
А. Ольсен
️️️️
F. Justinussen
ГОЛ! 1:2!
S. Jimenez Sanchez
73'
Желтая карточка
S. Jimenez Sanchez
54'
Замена
F. Paul
️️️️
E. Edet Ibok
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Ватнхамар
Пас отдал
Я. Йохансен
Желтая карточка
M. Heredia
36'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Ватнхамар
Пас отдал
Я. Йохансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Европа
1
Брэдли Банда
ВР
3
Джейси Оливейро
ЦЗ
22
Emanuel Edet Ibok
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
6
Manuel Sanchez
ЦП
23
Jocelyn Kola
ЦП
14
Sergio Jimenez Sanchez
ЦФ
11
Manu Heredia
ЦФ
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
Викингур
1
Бардур Рейнатред
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
12
Bárður Hansen
ЦЗ
4
Atli Gregersen
ЦЗ
8
Bergur Gregersen
ЦЗ
10
Солви Ватнхамар
ЦП
15
Géza Dávid Turi
ЦП
5
Ноа Мнени
ЦП
18
Арнбьорн Свенссон
АП
7
Якуп Йохансен
ЦФ
17
Finnur Justinussen
ЦФ
Европа
1
Кристиан Лопес
ВР
4
Fran Paul
ЦЗ
9
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
3
Daniel Moreno
ЦП
6
Luis McCoy
ЦП
22
Christian Valle
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
17
Roman
ЦФ
28
Francisco Jiménez
ЦФ
9
Ibrahima Ndiaye
ЦФ
Викингур
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
22
Ari Olsen
ЦЗ
11
Олаф Бардарсон
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
11
Андреас Ольсен
ЦФ
3-2-4
1
Банда
3
Оливейро
22
2
Джолли
6
23
14
9
Борхе
7
Эрнандес
11
4-3-1-2
1
Рейнатред
12
4
8
6
Ватнхамар
10
Ватнхамар
15
5
Мнени
18
Свенссон
17
7
Йохансен
22
4
4
22
17
11
Ольсен
11
Ольсен
17
Остались в запасе
Европа
Викингур
1
Кристиан Лопес
ВР
9
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
3
Daniel Moreno
ЦП
6
Luis McCoy
ЦП
22
Christian Valle
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
17
Roman
ЦФ
28
Francisco Jiménez
ЦФ
9
Ibrahima Ndiaye
ЦФ
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
22
Ari Olsen
ЦЗ
11
Олаф Бардарсон
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Лопес
ВР
9
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
3
Daniel Moreno
ЦП
6
Luis McCoy
ЦП
22
Christian Valle
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
17
Roman
ЦФ
28
Francisco Jiménez
ЦФ
9
Ibrahima Ndiaye
ЦФ
Остались в запасе
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
22
Ari Olsen
ЦЗ
11
Олаф Бардарсон
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
Статистика матча Европа - Викингур
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
0 : 5
09.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Европа
2 : 3
20.07.2023
Дукаджини
Лига конференций, 1 раунд
Дукаджини
2 : 1
13.07.2023
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
1 : 2
14.07.2022
Викингур
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Викингур
2 : 0
18.10.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Б68 Тофтир
1 : 2
11.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Викингур
3 : 3
19.09.2026
Вестур
Новости команд
Все
Европа
Викингур
«Линкольн» – «Викингур»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:17
Прогноз на точный счет матча «Линкольн» – «Викингур»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 11:56
Суперлига будет транслировать матчи бесплатно
2023.12.21 14:26
1
Суперлига будет транслировать матчи бесплатно
2023.12.21 14:26
1
«Линкольн» – «Викингур»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:17
Прогноз на точный счет матча «Линкольн» – «Викингур»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 11:56
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+