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    Расписание матчей 24-07-2022

    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 19 тур
    24 июля, воскресенье
    01:00
    Сан-Паулу
    3:3
    Гойас
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    03:00
    Ботафого
    2:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:00
    Аваи
    1:2
    Фламенго
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    2:1
    Брагантино
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    2:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    22:00
    Жувентуде
    1:0
    Сеара
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2022
    24 июля, воскресенье
    02:00
    Бавария
    0:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    03:00
    Арсенал
    4:0
    Челси
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    06:00
    Реал
    0:1
    Барселона
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 30 тур
    24 июля, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    2:0
    Интер
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    1:1
    Нэшвилл
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    0:0
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    0:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    02:30
    Торонто
    4:0
    Шарлотт
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    03:00
    Ди Си Юнайтед
    1:2
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    1:2
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    0:2
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    05:00
    Реал Солт-Лейк
    0:1
    Даллас
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    05:00
    Сиэтл
    2:1
    Колорадо
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 31 тур
    24 июля, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    1:3
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    05:30
    Портленд
    2:1
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 2 тур, группа 1
    24 июля, воскресенье
    06:00
    Сахалин
    0:3
    Рязань
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    14:00
    Арсенал-2
    1:2
    Строгино
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    15:30
    Сахалинец
    3:0
    Пересвет
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:00
    Динамо Бр
    1:1
    Родина-2
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:00
    Металлург Л
    0:2
    Авангард
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    18:00
    Спартак Т
    4:2
    Квант
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 1 тур
    24 июля, воскресенье
    12:00
    Новосибирск
    0:0
    Челябинск
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    14:00
    Торпедо Миасс
    1:1
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    16:00
    Оренбург-2
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    16:00
    Носта
    1:1
    Иртыш
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    16:00
    Химик-Август
    3:2
    Урал-2
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:00
    Тюмень
    4:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 2 тур
    24 июля, воскресенье
    13:00
    Енисей
    3:2
    Рубин
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    16:00
    Родина
    1:3
    Алания
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:00
    Акрон
    2:3
    Шинник
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    18:00
    Нефтехимик
    0:0
    Кубань
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    19:00
    Краснодар-2
    0:3
    Арсенал
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    19:00
    Балтика
    3:1
    Волгарь
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    19:00
    Динамо Мх
    1:0
    Велес
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 2 тур, группа 1
    24 июля, воскресенье
    14:00
    Ядро
    2:2
    Балтика-БФУ
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:00
    Зенит-2
    2:4
    Енисей-М
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    18:00
    Ленинградец
    5:1
    Электрон
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    18:00
    Зоркий
    2:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 1 тур
    24 июля, воскресенье
    14:30
    Брюгге
    3:2
    Генк
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:00
    Мехелен
    0:2
    Антверпен
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    19:30
    Андерлехт
    2:0
    Остенде
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    22:00
    Вестерло
    2:0
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 2 тур
    24 июля, воскресенье
    15:00
    Химки
    3:0
    Пари НН
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:30
    Динамо
    4:0
    Торпедо
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    20:00
    Локомотив
    2:2
    Ростов
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    20:00
    Ахмат
    2:1
    Факел
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 2 тур
    24 июля, воскресенье
    15:00
    Орхус
    3:1
    Виборг
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    15:00
    Рандерс
    2:2
    Оденсе
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    1:3
    Нордшелланд
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    19:00
    Ольборг
    1:3
    Копенгаген
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 2 тур
    24 июля, воскресенье
    15:15
    Базель
    1:1
    Серветт
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:30
    Грассхоппер
    2:1
    Лугано
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:30
    Сьон
    0:3
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 2 тур, группа 2
    24 июля, воскресенье
    16:00
    Тверь
    2:0
    Химик
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:00
    Динамо Вг
    1:2
    Торпедо-2
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    18:00
    Знамя Труда
    0:0
    Муром
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    18:00
    Торпедо Вл
    1:2
    Чертаново
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 13 тур
    24 июля, воскресенье
    16:00
    Славия-Мозырь
    1:3
    Шахтер
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 1 тур
    24 июля, воскресенье
    17:00
    Спартак-Нальчик
    2:2
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:00
    Биолог-Новокубанск
    2:0
    Ессентуки
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    17:30
    Кубань Холдинг
    1:0
    Чайка
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    18:00
    Дружба
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    19:00
    Ротор
    2:0
    Форте
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 2 тур, группа 2
    24 июля, воскресенье
    18:00
    Космос
    6:0
    Балашиха
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 1 тур
    24 июля, воскресенье
    18:00
    Аустрия Л
    2:1
    Тироль
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    18:00
    Хартберг
    2:1
    Альтах
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    18:00
    Рапид
    1:0
    Рид
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 15 тур
    24 июля, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    3:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    2:2
    Одд
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    2:3
    Мольде
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    4:2
    Викинг
    Матч завершен
    24 июля, воскресенье
    21:00
    Стремсгодсет
    1:1
    ХамКам
    Матч завершен
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