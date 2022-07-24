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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Генк
Брюгге - Генк: обзор матча 24 июля 2022
Брюгге
24.07.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Генк
22'
А. Сков Ольсен
60'
Х. Ванакен
90+2'
А. Сков Ольсен
30'
С. Дессер
47'
М. Трезор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Генк
Желтая карточка
А. Сков Ольсен
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
А. Сков Ольсен
90'
+2
Пенальти не реализован!
К. Ларин
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
Замена
К. Ларин
️️️️
Н. Ланг
83'
Замена
К. Нильсен
️️️️
Р. Вормер
61'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Б. Мейер
61'
ГОЛ! 2:2!
Х. Ванакен
60'
47'
ГОЛ! 1:2!
М. Трезор
Пас отдал
Д. Ито
Замена
Э. Баланта
️️️️
Н. Мбамба
46'
46'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Х. Артеага
45'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Л. Ойен
30'
ГОЛ! 1:1!
С. Дессер
Пас отдал
Д. Муньос
ГОЛ! 1:0!
А. Сков Ольсен
22'
20'
Желтая карточка
Х. Артеага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Иван Леко
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
8
Оуэн Отасови
ОП
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
4-4-2
22
Миньоле
34
Н'Соки
5
Мейер
44
Мехеле
72
Мбамба
22
Мата
20
Ванакен
25
Вормер
70
Ланг
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
4-2-3-1
26
Вандевордт
27
Муньос
26
Лукуми
46
Куэста
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Ито
11
Ойен
31
Трезор
9
Дессер
5
Мейер
23
Соболь
23
Соболь
5
Мейер
72
Мбамба
3
Баланта
3
Баланта
72
Мбамба
70
Ланг
9
Ларин
9
Ларин
70
Ланг
25
Вормер
94
Нильсен
94
Нильсен
25
Вормер
3
Артеага
23
Пресиадо
23
Пресиадо
3
Артеага
11
Ойен
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
11
Ойен
Остались в запасе
Брюгге
Генк
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Брюгге - Генк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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