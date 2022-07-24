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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Чикаго Файр
Ванкувер Уайткепс - Чикаго Файр: обзор матча 24 июля 2022
Ванкувер Уайткепс
24.07.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 31 тур
1 : 3
Завершен
Чикаго Файр
54'
Л. Каваллини
13'
Д. Шакири
76'
Р. Чикош
90'
К. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Чикаго Файр
90'
+3
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Д. Дуран
90'
ГОЛ! 1:3!
К. Мюллер
84'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
М. Пинеда
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
82'
76'
ГОЛ! 1:2!
Р. Чикош
Пас отдал
К. Мюллер
Замена
Р. Рапозо
️️️️
М. Годиньо
73'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Л. Каваллини
67'
65'
Желтая карточка
Д. Шакири
60'
Замена
J. Torres
️️️️
Б. Гутьеррес
ГОЛ! 1:1!
Л. Каваллини
54'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Д. Браун
46'
Замена
Р. Тейберт
️️️️
А. Кубас
46'
Замена
Р. Галд
️️️️
Ю. Грессель
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Ф. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
91
Джавайн Браун
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
20
Адриан Кубас
ОП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
3-1-3-2-2
2
Нервински
91
Браун
28
Годиньо
20
Кубас
26
Юнгвирт
24
Овусу
45
Вите
11
Дажоме
24
Грессель
9
Каваллини
32
2-2-1-2-4
5
Чикош
29
Наварро
2
Секулич
31
Наварро
22
Пинеда
10
Шакири
11
Гутьеррес
22
Дуран
8
Мюллер
22
Теран
44
Слонина
91
Браун
33
Блэкмон
33
Блэкмон
91
Браун
20
Кубас
31
Тейберт
31
Тейберт
20
Кубас
28
Годиньо
21
Рапозо
21
Рапозо
28
Годиньо
9
Каваллини
24
Уайт
24
Уайт
9
Каваллини
24
Грессель
25
Галд
25
Галд
24
Грессель
22
Пинеда
21
Герберс
21
Герберс
22
Пинеда
11
Гутьеррес
10
10
11
Гутьеррес
22
Дуран
9
Оффор
9
Оффор
22
Дуран
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Чикаго Файр
55
Коди Кроппер
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Остались в запасе
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Чикаго Файр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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