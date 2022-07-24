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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Интер Майами
Нью-Йорк Сити - Интер Майами: обзор матча 24 июля 2022
Нью-Йорк Сити
24.07.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 30 тур
2 : 0
Завершен
Интер Майами
12'
М. Моралес
75'
Хебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Интер Майами
84'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. Тэйлор
83'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Ж. Мота
ГОЛ! 2:0!
Хебер
75'
Замена
J. Haak
️️️️
Н. Асеведо
72'
61'
Замена
Э. Родригес
️️️️
И. Вассилев
Замена
Г. Перейра
️️️️
Т. Магно
61'
Замена
Хебер
️️️️
В. Кастелланос
61'
Желтая карточка
А. Моралес
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Моралес
Пас отдал
В. Кастелланос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
24
Тайвон Грэй
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Интер Майами
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
40
Грегоре
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
25
Клемент Диоп
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
3-1-1-2-3
1
Джонсон
13
Мартинс
18
Калленс
27
Моралес
5
Асеведо
10
Моралес
11
Магно
8
Родригес
11
Кастелланос
18
Амундсен
24
Грэй
4-1-3-1-2
2
Йедлин
4
Сейлор
97
МакВей
3
Гиббс
40
Грегоре
21
Тэйлор
8
Посуэло
10
Мота
19
Вассилев
9
Игуаин
12
Каллендер
11
Магно
11
Перейра
11
Перейра
11
Магно
11
Кастелланос
97
Хебер
97
Хебер
11
Кастелланос
5
Асеведо
15
15
5
Асеведо
21
Тэйлор
33
Джонс
33
Джонс
21
Тэйлор
10
Мота
13
Ульоа
13
Ульоа
10
Мота
19
Вассилев
25
Родригес
25
Родригес
19
Вассилев
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
22
Ник Марсман
ВР
25
Клемент Диоп
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
25
Клемент Диоп
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Интер Майами
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
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