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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Интернасьонал
Палмейрас - Интернасьонал: обзор матча 24 июля 2022
Палмейрас
24.07.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Интернасьонал
18'
Г. Гомес
88'
Г. Менино
82'
Алемао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Интернасьонал
90'
+2
Замена
Л. Рамос
️️️️
К. де Пена
Замена
Луан
️️️️
Данило
90'
+2
Замена
Б. Лопес
️️️️
Г. Скарпа
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Г. Менино
Пас отдал
Вандерлан
88'
84'
Замена
Давид
️️️️
П. Энрике
82'
ГОЛ! 1:1!
Алемао
Замена
М. Мерентьель
️️️️
Х. Мануэль Лопес
80'
Замена
Уэсли
️️️️
Дуду
68'
Замена
Г. Менино
️️️️
Р. Вейга
68'
46'
Замена
Алемао
️️️️
Вандерсон
46'
Замена
Маурисио
️️️️
Габриэль
41'
Желтая карточка
Габриэль
ГОЛ! 1:0!
Г. Гомес
Пас отдал
Дуду
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
12
Вандерлан
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
7
Давид
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Алемао
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
8
Данило
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
23
Вейга
10
Скарпа
42
Лопес
12
Вандерлан
4-1-2-1-2
42
Даниэл
25
Меркадо
36
Лара
44
Витао
27
Роша
6
Габриэль
88
Эденилсон
5
Кардозо
14
де Пена
94
Вандерсон
7
Энрике
8
Данило
13
Луан
13
Луан
8
Данило
23
Вейга
25
Менино
25
Менино
23
Вейга
92
Дуду
21
Уэсли
21
Уэсли
92
Дуду
10
Скарпа
77
Лопес
77
Лопес
10
Скарпа
42
Лопес
16
Мерентьель
16
Мерентьель
42
Лопес
7
Энрике
7
Давид
7
Давид
7
Энрике
94
Вандерсон
9
Алемао
9
Алемао
94
Вандерсон
6
Габриэль
18
Маурисио
18
Маурисио
6
Габриэль
14
де Пена
16
Рамос
16
Рамос
14
де Пена
Остались в запасе
Палмейрас
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
13
Кейллер
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
4
Родриго Моледо
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
4
Родриго Моледо
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Палмейрас - Интернасьонал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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